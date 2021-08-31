В Самарской области девочку избили за то, что она пришла в магазин в купальнике

Девочке предстоит долгое лечение, а ее обидчики остаются на свободе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Мы наказали их по закону шариата», - так заявил отцу избитой девочки украинец Степан, проживающий на территории Самарской области по временной регистрации. Кстати, по документам он «прописан» в одном селе, а по факту живет в другом. Там и устанавливает свои порядки: ходит по улицам с оружием, бьет детей. Двое подростков попали в больницу, уголовного дела до сих пор нет, Степан остается на свободе.

Опасная прогулка с собакой

Это лето 16-летняя Яна проводит в селе в Сызранском районе. В городе девочку с сентября снова ждут занятия спортом, живопись, учеба – каждая минута на счету. Летом подростку дали время отдохнуть и набраться сил.

12 августа Яна с друзьями пошли в соседний поселок Междуреченск на пляж. Девочка взяла с собой собаку – овчарку Ричарда. Днем с подружкой решили прогуляться до пляжа, Яна решила не переодевать купальник – идти буквально два шага.

- Лиза зашла внутрь, я осталась ее ждать на улице, - вспоминает тот день Яна. – Недалеко стояли две женщины, одна из них как-то агрессивно и громко разговаривала. Потом увидела меня с Ричардом и начала кричать: «Где намордник?». Намордник я забыла на пляже. Собака у нас обученная, с кинологом занимается, но я решила не связываться и просто отошла подальше.

Девочке предстоит долгое лечение, а ее обидчики остаются на свободе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Но этом конфликт исчерпан не был. По словам Яны, женщина вскоре сама подошла к ним с Ричардом и заявила: мол, боюсь твою собаку, чего это она без намордника?

- Я не собиралась с ней разговаривать, но она начала обзываться: «шлюха малолетняя» и все такое. Я не выдержала и огрызнулась – типа «отвалите, чего пристали», а она в ответ ударила меня в лицо, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Яна. – Я хотела уйти, но она продолжала бить меня, я начала давать сдачи, подбежала ее подруга, потом еще какой-то мужчина, они толкали меня, таскали за волосы, я просто молотила руками и ногами, не разбирая. В итоге меня повалили на землю, я ударилась затылком, дальше все, как в тумане.

Девочка смутно помнит, как к ней подошел какой-то мужчина, заявил, что у него «ствол», показал оружие. Она достала перцовый баллончик, мужчина начал его отбирать и нажал на клапан. В итоге досталось всем.

Женщины, которые напали на Яну, тоже были с собакой - и та покусала девочку Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Ты ищешь проблем?»

Девочек долго не было, их друзья Саша и Аня решили пойти им навстречу. Увидели, что Яна идет вся красная со слезящимися глазами. Спросили, что случилось, те рассказали. Пока на пляже часть друзей помогали пострадавшим привести себя в порядок, Саша и Аня решил разобраться, что же, собственно, произошло. Обидчика Яны они «опознали» по густой черной бороде.

- Я спросил его: «За что девчонок наших побили?», - говори Саша. - Он ответил: «Ты ищешь проблем?» и начал доказывать, что это Яна конфликт начала. Мы немного поспорили. Потом пошли в магазин и попросили показать нам записи с камер видеонаблюдения на входе. И там было видно: это Яну ударили, а она дала сдачи. После этого парень вывел меня из магазина, стал вести себя агрессивно. Но для меня все было уже понятно. Я пошел от него прочь, он что-то кричал мне в след, я показал ему средний палец, а он догнал меня и начал бить с такой силой, что я потерял сознание.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы рядом не было Ани, которая встала между Степаном (а мужчину с бородой звали именно так) и Сашей, умоляя больше не бить ее друга.

Саше уже несколько раз звонили с предложением "встретиться поговорить" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Я пришел в себя, выплюнул остатки зубов, извинился перед этим парнем, он нас отпустил, - вспоминает дальше Саша. – Мы забрали Яну с Лизой и пошли из Междуреченска домой. Нас нагнала черная машина, девчонок уговорили сесть внутрь, чтобы «поговорить» и увезли их обратно к тому магазину. Я уже плохо соображал, но вернулся за ними.

Разговор закончился ничем, подростки снова направились в сторону дома. На выезде их вновь остановили. На сей раз, машин было несколько, в одной из них сидел Степан.

- Он силой отвел меня в сторону и заявил, что мне бы лучше лечением зубов заняться, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Саша. – Я снова возразил, что Яна не виновата, после чего он достал пистолет и приставил его к моему животу. Я испугался. Он что-то еще говорил, но в голове был туман. Все закончилось, когда какой-то мужчина строго приказал ему убрать «ствол». Он посадил нас в машину и довез до дома.

У Саши до сих пор частенько болит голова - это последствия полученных травм Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«По законам шариата»

Родители подростков, увидев их в тот вечер, были в ужасе:

- Я сразу посадил Яну в машину, и мы поехали обратно, чтобы она мне этого Степана показала, - Анатолий Николаевич до сих пор приходит в негодование, когда вспоминает события того дня. – У магазина стояли несколько человек с густыми черными бородами, один из них и был Степаном. Я его спросил, за что он детей избил, а он заявил, что они сами виноваты: Яна, мол, первая начала, а Саша ему средний палец показал, вот и получил «по законам шариата».

Шариат – это комплекс предписаний, некий «кодекс», который формулирует и формирует нравственные ценности мусульман. Какое отношение к мусульманам имеет Степан, сейчас выясняют правоохранительные органы. Родители подростков, которые получили многочисленные травмы (некоторые из них могут оказаться тяжелыми) уже написали заявления в полицию, прокуратуру, Следственный комитет РФ и ФСБ. Результата пока нет.

Степану до сих пор не предъявлено никаких обвинений Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Уголовное дело пока не возбуждено, -сообщил корреспонденту «КП-Самара» адвокат Сергей Бояров. – Личности всех участников конфликта установлены, они остаются на свободе. У нас складывается ощущение, что полиция не видит все серьезности ситуации, а потому люди, которые запугивали несовершеннолетних оружием и нанесли им травмы, могут отделаться, что называется, легким испугом. Поэтому мы хотим, чтобы это дело передали в Следственный комитет.

Удастся ли пострадавшим этого добиться, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Смотреть видеосюжет В Самарской области избили девочку-подростка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проследил до лифта и напал: в Самаре отдали под суд парня, зверски избившего ребенка

Шокирующее видео преступления вызвало бурю негодования в соцсетях, подозреваемого искали несколько дней (подробности)