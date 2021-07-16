Проследил до лифта и напал: в Самаре отдали под суд парня, зверски избившего ребенка

Обвиняемый и раньше занимался грабежами Фото: скриншот

Самарские следователи закончили разбираться с уголовным делом 21-летнего Дмитрия П. Видео с тем, как парень зверски избил подростка в лифте дома на улице Краснодонской, прогремело на всю страну. Теперь злодея ждет срок.

Нападение произошло вечером 1 мая 2021 года. Примерно в 19:20 Дмитрий находился во дворе по вышеуказанному адресу и увидел, как в подъезд зашел какой-то мальчик. Молодой человек — у него не самое благополучное прошлое и неоднократные судимости за кражу — сразу приметил телефон подростка, который тот держал в руках.

— Он проследовал за ребенком в лифт и совершил нападение. Нанес потерпевшему не менее трех ударов по голове, забрал мобильный и скрылся, — сообщают в СУ СК России по региону.

Преступление зафиксировала камера наружного наблюдения. Кадры шокируют. Ребенок пытался сопротивляться, но не смог справиться с более сильным оппонентом. Как рассказывали «КП-Самара» правоохранители, пострадавшим оказался 15-летний школьник. Он получил серьезные травмы. Ущерб от похищенного гаджета был оценен в 17 тысяч рублей.

По факту разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Преступника объявили в розыск, ориентировка с лицом нападавшего разошлась по всем социальным сетям. Правда, найти его некоторое время никак не удавалось.

4 мая полицейские наконец-то вышли на след разыскиваемого. Показания свидетелей, в том числе и в интернете, улики на месте и прочие оперативные находки помогли установить, что избил подростка именно Дмитрий П.. Он силовикам знаком очень хорошо — вышел на свободу лишь в начале 2021 года.

Подозреваемого задержали. Расследование длилось недолго — всего пару месяцев. В ходе разбирательств в обвинении часть 4 статьи 162 УК РФ, переквалифицировали на 1-ю — убрали из квалификации тяжкий вред.

— Следователи собрали достаточно доказательства. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и передала его в суд для рассмотрения по существу, — добавляют следователи.

Теперь Дмитрию грозит до 8 лет лишения свободы. Судебный процесс стартует в ближайшее время. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре ищут изверга, который ногами избил ребенка в лифте

ЧП случилось на улице Краснодонская. Кадры жестокого избиения облетели все соцсети (подробности)