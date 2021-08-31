В Самаре птицы умирают и едят друг друга. Рассказываем, что происходит

В Самаре часто видят мёртвых голубей и ворон-каннибалов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары стали чаще наблюдать бездыханными голубей и ворон, лежащих на дорогах и тротуарах. Стал ли причиной смерти несчастный случай, охота других хищников, или болезнь – неизвестно.

Однако, помимо мёртвых птиц, шокировало жителей областной столицы и странное поведение их сородичей. Так, в редакцию «КП-Самара» прислали видео, где ворон расклёвывает мёртвую тушу своего сородича. На кадрах непонятно, кого именно ест ворона – точно понятно, что это птица. Как говорят орнитологи, такое поведение естественно для птиц-хищников. Они убивают слабых особей, чтобы прокормить себя. Кроме того, вороны способны убивать не только других пернатых, но и различных мелких животных.

- Хищник поедает жертву. При том количестве голубей, которые обитают в Самаре, при большом вылете молодняка и большой урбанизации вороны – это нормально. Ворона способна убить любую более-менее приличную добычу – мышь, крысу, голубя, воробья. Находятся слабые молодые голуби - вороны прекрасно их убивают и ими питаются, - рассказал «КП-Самара» орнитолог Александр.

Люди, изучающие птиц, объясняют это также периодом появления птенцов у ворон. Птицы выкармливают свое потомство почти исключительно животной пищей, поэтому в данное время агрессивность ворон к другим птицам и животным возрастает в несколько раз.

Нападения птиц на себе подобных нередки для Самары. Радиоведущий «Комсомольской правды» Антон Черепок рассказал, что в начале лета стал свидетелем нападения хищников на ворону.

- Было раннее утро. Я обратил внимание на необычную суету. Ворона бросалась на двух коршунов, что кружили над заводью перед дамбой и, очевидно, высматривали в этом месте рыбу. Я еще подумал, что на подобное безрассудное поведение ворону мог толкнуть лишь страх за птенцов и, скорее всего, неподалеку было гнездо. Коршуны уворачивались от смелой вороны. Мне это напомнило описание воздушного боя у одного из английских асов, и, внезапно, я почувствовал, что ворона попала в ловушку. Со стороны солнца, спикировав вниз, на нее бросился третий коршун. Казалось со стороны, что он лишь коснулся птицы, но ворона, даже не сделав ни одного взмаха крыла, камнем упала в воду с неожиданно громким всплеском. Ее тело всплыло спустя несколько секунд и было подхвачено течением, - делится яркими воспоминаниями Антон.

Не меньше птиц-канибалов пугают жителей города и сами мёртвые пернатые. По мнению специалистов, зачастую причиной их смерти становятся болезни ввиду ослабленного городом иммунитета.

- У нас заражённость голубей в городских агломератах очень большая. Поэтому, если вы видите голубя, который сидит с грязным оперением, у него из носа какие-то выделения, он сидит с перекрещенными глазами – не надо брать его в руки, не надо тащить его в «ветеринарку», - делятся советами орнитологи.

Несколько лет назад в Самаре уже наблюдалась массовая гибель голубей. Тогда специалисты также сослались на болезни в качестве причины смерти, однако тогда орнитологи сообщили, что болезнь птиц в Самаре не опасна для людей. Сейчас же, голуби болеют заразой, которая передаётся даже людям и потом очень плохо лечится. Причинами болезни птиц является плохая экология и неправильное питание. Живя в городе, голуби получают не тот корм, который им нужен. Ввиду этого их иммунитет понижен, и у пернатых развиваются различные заболевания, которые и приводят к гибели.