Карта как пропуск и деньги на учебу: как Сбербанк в Самаре помогает студентам

В современном мире банковская карта может заменить студенту пропуск, транспортную карту и кошелек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современные студенты – активные молодые люди, которые разбираются в финансовых вопросах и следят за последними тенденциями. Узнали, чем могут быть полезны для них продукты Сбербанка. Заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева рассказала о современных финансовых инструментах для учащихся вузов.

Учись, где хочешь

Сбербанк понимает свою высокую социальную ответственность за подготовку кадров, в том числе – и для работы в самом Сбере в дальнейшем. Поэтому банк активно работает с государством над льготными продуктами и удобными решениями для студентов. В итоге исполнить свою мечту и пойти учиться туда, куда действительно хочется, стало проще с образовательным кредитом по льготной ставке.

– Образовательный кредит – это кредит с государственной поддержкой. Часть процентной ставки субсидируется государством. Поэтому для студентов или абитуриентов ставка становится максимально доступной. Получить такой кредит может как студент вуза, так и абитуриент. Главное, чтобы у образовательной организации была государственная аккредитация, – отмечает Лилия Читнева.

Кредит может быть, как на весь срок обучения, так и на какой-то определенный семестр или год. Выдается сроком до 15 лет. Заёмщику должно быть не меньше 14 лет. Если вам 14–18 лет, для оформления понадобится письменное согласие родителей или законных представителей. Подтверждать свои доходы при оформлении кредита на образование не нужно.

Карта для молодых и активных

Специально для молодёжи от 14 до 21 года Сбербанк предлагает Молодежную СберКарту.

– Молодой человек может сам выбрать дизайн Молодежной СберКарты, или даже предложить свой уникальный. Она бесплатна в обслуживании, если тратить по ней от пяти тысяч рублей в месяц, а при меньших тратах стоимость обслуживания составляет всего 40 рублей. К тому же с подпиской СберПрайм+ в самых актуальных для этого возраста категориях начисляются повышенные бонусы СберСпасибо, например, 10% на АЗС, 5% в кафе и такси, а также 1,5% в супермаркетах. При этом карта обладает всеми преимуществами любой другой карты Сбербанка. В частности, при подключении подписки СберПрайм+, переводы до 1 млн рублей становятся бесплатными. Отмечу, что летом этого года Молодежная СберКарта была признана лучшей в номинации «Самая выгодная карта для молодёжи» премии Frank RG, – говорит Лилия Читнева.

Новая возможность

Сбербанк 25 августа запустил универсальную кредитную СберКарту, которая будет полезна во многих жизненных ситуациях, в том числе и для студентов. Одна из самых интересных особенностей кредитной СберКарта – это беспроцентный период – 120 дней.

– Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы вернуть их без процентов. К примеру, если оплатить картой товар или услугу в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты вплоть до 31 декабря, а покупки ноября можно оплатить до конца января и т. д. Удобно, что, когда бы клиент ни совершил покупку, беспроцентный период по ней будет длиться не менее трёх месяцев. Также отмечу, что у новой кредитной СберКарты особенно низкая ставка при покупках в аптеках или оплате услуг в медицинских учреждениях. Такая же низкая ставка будет распространяться и на все товары одного из крупнейших маркетплейсов — СберМегаМаркета, который входит в экосистему Сбера – уточняет Лилия Читнева.

Узнать все

В этом году в Самарской области Сбербанк реализовал новый проект «Банковская школа Сбера» для студентов. Это возможность для активных и целеустремленных ребят узнать о работе финансовых институтов от первоисточников.

– На базе Самарского государственного экономического университета создан специальный курс, в рамках которого топ-менеджеры Самарского отделения Сбербанка рассказали студентам обо всех направлениях работы не только Сбербанка, но и всей экосистемы Сбера. И мы планируем продолжать подобные проекты, – подчеркнула заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

И пропуск, и банковская карта

Еще одним важным и интересным направлением работы с вузами является создание кампусных карт. Такие карты выпускаются специально для студентов и сотрудников образовательной организации. Кроме того, что кампусные карты имеют полный функционал банковской карты: зачисление зарплаты или стипендии, доступ к Сбербанк Онлайн, технология PayPass, которая позволяет оплатить покупки одним касанием, такие карты можно использовать для доступа во все инфраструктурные подразделения вузов.

– В данном направлении мы работаем практически со всеми самарскими вузами и многими ссузами, для каждого из них создав уникальные кампусные карты, которыми пользуются как студенты, так и преподаватели. Также отмечу, что кампусная карта может быть выполнена в индивидуальном дизайне. Например, специально для Самарского государственного института культуры Самарский областной художественный музей предоставил права на использование трёх работ самарских авангардистов, – рассказала Лилия Читнева.

Подробнее узнать о финансовых инструментах для школьников и студентов можно в отделениях банка и на сайте.