Футбол учебе не помеха: 16-летний вундеркинд «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопросы школьной программы

16-летний Пиняев в этом сезоне дебютировал в РПЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Ко Дню знаний футбольный клуб «Крылья Советов» решил проверить, как хорошо усвоил школьную программу самый молодой футболист основной команды 16-летний Сергей Пиняев. Футбольный вундеркинд, к которому давно присматривается «Манчестер Юнайтед» и который в этом сезоне дебютировал в РПЛ, закончил 10 классов и поступил в колледж. Говорит, в аттестате троек нет. В клубе решили проверить, не лукавит ли Пиняев.

Оказалось, что с астрономией, биологией, математикой (почти) и физикой у 16-летнего футболиста проблем нет – вспомнил и биссектрису, и Млечный путь, и пестик с тычинкой. А вот географию надо бы подтянуть.

- На каком языке говорят в Бразилии? Наверно, на испанском. Или на бразильском, если такой есть, - замялся Пиняев.

Пришлось звонить другу – одноклубнику Дмитрию Кабутову, который и подсказал правильный ответ – на португальском.

А вот с самым глубоким озером в мире проблем не возникло – футболист ответил без раздумий, что это Байкал.

Учительница литературы тоже может хвататься за голову – Сергей Пиняев не вспомнил, кто спас Муху-Цокотуху от Паука. Вчерашний школьник ответил, что это была стрекоза. Не помог и вратарь Иван Ломаев, которому Сергей позвонил. Не вспомнили футболисты, что Цокотуху спас Комарик.

В целом Сергей Пиняев, он же Дневник, с вопросами из школьной программы справился, но было видно, что на уроках гуманитарных дисциплин будущий футболист думал о чем-то своем. Наверно, о том, как будет играть за «Крылья» и дебютирует в РПЛ.

Напомним, Сергея Пиняева называют чуть ли не самым талантливым молодым футболистом России. Будучи игроком академии «Чертаново» он несколько раз ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», в 15 лет дебютировал в ФНЛ и стал самым молодым игроком, который когда-либо играл в этой лиге. С этого лета Пиняев выступает за «Крылья Советов».

Смотреть видеосюжет Сергей Пиняев отвечает на вопросы школьной программы

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