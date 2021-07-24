«Я был счастлив подписать контракт»: 16-летний талант Сергей Пиняев рассказал, почему выбрал «Крылья Советов»

За «Крылья Советов» Сергей Пиняев будет выступать под 9 номером Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сергей Пиняев - самый молодой российский игрок юниорской сборной в истории. 16-летний нападающий, воспитанник футбольной школы «Чертаново» родился в Саратове. Он дебютировал в 13 лет и 9 месяцев. Дважды стажировался в английском «Манчестер Юнайтед». За минувший сезон в составе «Чертаново» он провел 30 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Он дважды стажировался в английском «Манчестер Юнайтед». Фото sportbox.ru.

23 июля стало известно, что Сергей Пиняев подписал трехлетний контракт с самарским футбольным клубом «Крылья Советов». Как отметил сам Сергей, взаимная симпатия возникла сразу, и решение о переходе он принял в первые дни сборов в Сербии. Там он провел пять матчей и забил четыре гола.

- Трансфертное окно открывается в июне. В эти сроки я начал понимать, что есть интерес ко мне от Самары. У нас возникла взаимная симпатия. Оказался на сборах, удалось себя показать, - кратко отметил Сергей. - Счастлив подписать контракт и стать частью такой амбициозной и классной команды! Надеюсь принести пользу команде и счастье болельщикам.

В интервью пресс-службе «Крыльев» он также добавил, что особо уговаривать его не пришлось.

- Я сразу все понял по отношению ко мне. Сергей Александрович Корниленко каждый день со мной общался, интересовался самочувствием, ощущениями на поле. И команда меня тепло приняла. Поэтому выбор был сразу сделан, когда я в первые дни оказался в команде, - чуть подробнее рассказал молодо футболист.

За «Крылья Советов» Сергей Пиняев будет выступать под 9 номером. Для него эта цифра имеет особое значение.

- В академии «Чертаново» я был всегда под 9-м номером. Для меня это что-то особенное. На протяжении 5 лет, когда я находился в «Чертаново», я был под этим номером. Приятно, что здесь он оказался свободным, и у меня получилось его занять, - отметил Сергей Пиняев.

Форвард признался, что на грядущий сезон перед командой стоят максимальные цели – занять как можно более высокое место в турнирной таблице.

Контракт подписан на три года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Мои личные цели - помогать команде результативными действиями – пасами и голами, - добавил Сергей и отметил, что в команде царит дружеская атмосфера, что положительно сказывается на результате.

- Как мы увидели в ФНЛ, это дает свои плоды. Команда за счёт коллектива выигрывала матчи. Это очень важно, когда у команды есть такой стержень, есть такой коллектив. Это приносит дополнительные плюсы. Надеюсь, это скажется и в Премьер-лиге. Мы хотим удивлять нашей игрой. И не важно, с кем мы играем. Мы будем стараться играть в свой футбол, много создавать, много забивать, надеюсь, что в обороне у нас будет меньше пропущенных голов.

Также Сергей Пиняев обратился и к болельщикам.

– Я знаю, что «Крылья Советов» - это команда одного города, люди любят эту команду. Мы все заинтересованы, чтобы радовать болельщиков. У команды есть поддержка, а значит, будет и результат. Болельщикам хочется сказать одно: мы хотим видеть вас на трибунах! Надеемся, что Роспотребнадзор допустит это и мы сможем вместе разделять и счастье, и горе. Хотим видеть, как много вас ходит на матчи. Будем рады вас видеть, всех ждём!

Было у молодого футболиста и время осмотреть город. Он признался, что уже погулял и по центру и по знаменитой самарской набережной. Впечатления от Самары у него самые положительные.

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