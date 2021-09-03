Придумай памятник газовой плите

Газовая плита была важным участником первомайской демонстрации в 50-х… Фото: предоставлены ООО «СВГК»

Средневолжская газовая компания объявила открытый конкурс идей на создание скульптурной композиции в честь 75-летия массовой газификации Самары. Газовая плита является настоящим символом современного домашнего очага для нескольких поколений, но при этом она ни разу не становилась объектом пластического искусства. Почему бы первой такой скульптуре не появиться именно в Самаре, где уже есть кошка на батарее, красноармеец Сухов и даже бронзовые бурлаки? Именно с такой инициативой и выступили самарские ветераны-газовики из СВГК.

- У нас в учебном центре есть небольшой музей, в котором хранится одна из первых послевоенных самарских газовых плит. А в нашем коллективе работают внуки и правнуки тех, кто газифицировал Самару в 40-х и 50-х годах. Будущий памятник газовой плите - это еще и дань уважения нашим ветеранам, - отметил председатель правления «СВГК» Иван Аветисян.

Идеи на конкурс принимаются от самарцев в любом виде: кто-то может вылепить макет будущего памятника из пластилина, а кто-то просто пришлет карандашный набросок на листе бумаги. При этом уровень художественного мастерства не имеет значения, ведь воплощение победившей идеи будет позже поручено профессиональным скульпторам. Главное, чтобы идея была интересной, а после создания памятник вызывал позитивную реакцию прохожих. Скульптурная композиция в честь газовой плиты должна появиться в Самаре в 2023 году и напомнить всем жителям и гостям города о том, как был положен конец эпохе керогазов, примусов и дровяных печей.

Г. Азов.

Идеи и эскизы будущего памятника в СВГК принимают до 30 сентября на e-mail:

pr@svgc.ru, а также по почте: 443010, г. Самара, ул. Л. Толстого 18а, строение 7, ООО «СВГК».

Самые креативные авторы идей для будущего памятника получат денежные премии: 5, 10 и 15 тысяч рублей.