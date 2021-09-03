День нефтяника: как становятся профессионалами в РИТЭК

Александр Федюнин — нефтяник с 20-летним стажем и железными принципами. Фото: ООО «РИТЭК».

Знать производство с нуля

Александр Федюнин связал жизнь с «нефтянкой» почти 20 лет назад. После окончания Новокуйбышевского нефтехимического техникума деревенский парень пришел в ЗАО «Самара-Нафта» (сейчас ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта») слесарем по ремонту нефтепромыслового оборудования 4 разряда. Уже через год он повысил разряд, а в скорости Александра перевели на должность механика цеха. Далее путь по карьерной лестнице шел вверх параллельно учебе в Самарском государственном техническом университете и пропорционально приобретаемому опыту - старший механик, замначальника ЦДНГ «Север», ЦДНГ «Юг». Александр Александрович охотно делился с молодежью опытом - воспитанники, которых он наставлял, давно «выпорхнули» из родного цеха, пошли на повышение. В феврале этого года и сам Александр Федюнин поднялся еще на одну ступеньку - возглавил цех по добыче нефти и газа «Юг».

- Мне еще в школе было интересно - как из недр добывают нефть, как из нее делают бензин, солярку и все остальное, - признался Александр Александрович. - И к оборудованию тяга была, поэтому и начал трудовой путь со слесаря. Зато сейчас каждый механизм знаю, как свои пять пальцев.

Приоритеты - здоровье коллектива и природы

В служебные обязанности Александра Федюнина входит организация процесса добычи «черного золота»: выполнение планов и заданий, контроль за соблюдением заданного режима работы оборудования скважин, работа с проектными институтами по вводу нового оборудования, охрана труда и окружающей среды, промышленная и пожарная безопасность. В зоне его ответственности около 250 скважин на месторождениях Кинельского, Красноармейского, Пестравского, Большеглушицкого и Малочерниговского районов. Но что еще важнее, под его началом трудятся четыре бригады - 135 человек. И именно коллектив, его нужды, безопасность на производстве и даже настроение - приоритет начальника цеха.

- Считаю, что в коллективе должно быть взаимное уважение, - говорит Александр Федюнин. - Я уважаю своих коллег, и делаю все, чтобы они уважали меня. Производственный процесс очень важен, но люди, их здоровье для меня важнее. А еще - чтобы в процессе производства окружающая среда оставалась чистой. Экологическая безопасность - приоритетное направление деятельности ЛУКОЙЛа. РИТЭК, являясь научно-техническим полигоном Компании, придерживается такого же стратегического курса.

О защите природы производственник заботится в какой-то степени и в личных интересах: две дочки подрастают, какое наследство им достанется, если не беречь родной край? Обеих отец воспринимает как дорогие подарки судьбы: старшая Есения появилась на свет в день рождения папы, а младшая Милана - в День нефтяника. Конечно, для семьи у нефтяника времени остается не так много, как хотелось бы. Рабочий день начальника цеха не нормирован - за это к отпуску плюсуются дополнительные пять дней. Но даже если бы этой лишней выходной недели не было, уйти с работы в пять вечера руководитель, болеющий душой за дело, не смог бы.

- Когда выбираешь профессию нефтяника, ты выбираешь не рабочий график, а жизнь, - говорит Александр Федюнин. - А жизнь не расписывают по часам!

Наша справка:

За добросовестную работу Александр Федюнин награжден: 2015 г. - Почетной грамотой ОАО «РИТЭК»;

2017 г. - Медалью Союза нефтегазопромышленников России «За развитие нефтегазового комплекса России»;

2019 г. - Почетной грамотой министерства промышленности и технологий Самарской области.

Уважаемые жители Самарской области, дорогие коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Александр Недорубов, заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» - директор ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»

Самарская область всегда считалась одним из ключевых регионов по добыче углеводородного сырья. Российская инновационная топливно-энергетическая компания, в состав которой входит ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»,гордится тем, что вносит достойный вклад в развитие нефтедобывающей отрасли губернии. Являясь научно-техническим полигоном ПАО «ЛУКОЙЛ», РИТЭК занимает лидирующие позиции среди предприятий нефтегазодобычи, пользуется большим авторитетом в научных и деловых кругах.

Благодаря профессионализму сотрудников, их самоотдаче, умению слаженно работать в команде из года в год ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» демонстрирует высокие производственные показатели.Необходимо помнить, что за этим успехом - труд нескольких поколений нефтяников. Поэтому слова особой благодарности и признательности тем, кто стоял у истоков отрасли!

Отмечу, что в условиях пандемии коллектив предприятия в очередной раз подтвердил готовность преодолевать любые трудности, достойно отвечать на вызовы времени.Уверен, что разработки, внедряемые специалистами ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта», будут непрерывно совершенствоваться, а вместе с этим будет повышаться благосостояние России и нашего региона!

От всей души желаю коллегам и всем жителям Самарской области крепкого здоровья, отличного настроения, достижения намеченных целей, семейного счастья и благополучия!

Александр Недорубов, заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» - директор ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»