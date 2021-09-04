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Происшествия4 сентября 2021 8:00

«Забирал детей из роддома»: что известно об убитом в Самаре парне, снимавшем на телефон изнасилования маленьких девочек

Олегу Свиридову было 32 года, за расправу над ним задержали отца одной из предполагаемых жертв педофила
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Преступления Олега шокировали всех его знакомых

Преступления Олега шокировали всех его знакомых

Фото: Соцсети

Самарские правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах жутких уголовных дел. В поселке Прибрежном убили 32-летнего Олега Свиридова. Его тело накануне, 2 сентября. нашли в лесу возле соседнего населенного пункта Винтай. За неделю до этого парня объявили в розыск — его уличили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух маленьких девочек. Журналисты «Комсомолки» пообщались с земляками погибшего и узнали, что о нем известно.

В Прибрежном все друг друга знают, поэтому и про Олега многие слышали. С начала этого года он проживал вместе с матерью, которая сейчас не понимает, как воспринимать все происходящее.

— В родительский дом он вернулся в январе. До этого проживал с сожительницей и ее дочерью. Никаких проблем не было. Общались они и после переезда, но уже не так близко, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» люди, знакомые с ситуацией.

Общая характеристика у Свиридова не самая лучшая:

— Он худощавый, дрищ такой, в спортивном костюме, в кепке ходил. Судим не был, но многие слышали, что Олег вляпался в неприятную кредитную историю в последнее время. Много долгов у него было.

Были у предполагаемого насильника и проблемы с алкоголем. По словам знакомых, он довольно часто злоупотреблял:

— Пиво пил чуть ли не каждый день. Есть подозрение, что в последнее время перешел на какие-то наркотики, может соли. Но это лишь предположения.

Молодой человек любил выпить

Молодой человек любил выпить

Фото: соцсети

Олег не работал. Занимался разве что обработкой железок в гаражном массиве — в Прибрежном это весьма развито.

В незаконной связи с детьми Свиридова никто не замечал.

— Он детей забирал забирал из роддома. Славкину дочку. С дочкой сожительницы никогда проблем не было. Ему доверяли, и никто и подумать не мог, что так выйдет, — удивляются местные жители.

25 августа все изменилось. Вячеслав М. увидел в телефоне Олега издевательства над собственной дочерью — его друг принуждал ее к оральному сексу. Вскоре выяснилось, что и ребенок сожительницы Свиридова подвергалась таким же издевательствам в 2016 году.

26 августа Олега видели живым последний раз. Его искали, как преступника, а нашли как жертву — в лесу рядом с поселком Винтай. Вячеслав М. признался, что избил товарища, но не лишал его жизни. Тот сделал все сам по его просьбе и сам выкопал себе могилу в лесу около Винтая.

Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело. Вячеслав отпущен под домашний арест. Расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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