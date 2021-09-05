Погода в Самаре на 10 дней: что обещают синоптики с 5 по 15 сентября 2021 года

В регионе уже настоящая осень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября в Самарскую область пришла настоящая, а не просто календарная осень. Буквально с первых дней столбики термометра опустились на десятки делений, на первые пару дней вместо одуряющей жары установилась приятная прохлада. Но потом стало совсем холодно, особенно ночами, когда температура опустилась до +1 +5 градусов. И в ближайшие дни никаких улучшений синоптики не обещают. Узнали более точно, какой будет погода в Самаре на ближайшие 10 дней и что обещают синоптики с 5 по 15 сентября 2021 года жителям региона. Спойлер: будет холодно и дожди тоже не обойдут стороной.

Точный прогноз погоды в Приволжском УГМС дают на ближайшие несколько дней. По данным синоптиков рабочая неделя начнется с +14 градусов, дождя и облачности. Примерно так проходит и воскресенье: на улице холодно, облачность переменная, периодически выглядывает солнце, но оно уже совсем не теплое.

6 и 7 сентября солнце будет появляться на небе, дождь будет начинаться периодически. Ночи будут очень холодными: всего-то +5 +6 градусов. А вот в среду и в четверг небо затянут облака, дождь будет идти почти весь день. Самым дождливым днем станет 9 сентября, однако к концу недели начнет немного теплеть, до +18 градусов. Чуть теплее станет и по ночам. Уже в пятницу выглянет солнце и останется на все выходные.

А вот во второй половине сентября синоптики обещают приход бабьего лета, но до этого точно придется померзнуть. Ждать того, что в регионе быстро включат отопление - не приходится, так что утепляйтесь, не забывайте на ночь закрывать окна и берегите свое здоровье. Кстати, к 1 сентября в регионе началась вакцинация от гриппа.