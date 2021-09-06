В Самаре «Новые люди»проверили пункты весового контроля грузовиков и обсудили "болевые точки" сферы грузоперевозок

3 сентября в Самарскую область приехала группа общественного контроля ассоциации «Грузавтотранс» и партии «Новые люди».

3 сентября в Самарскую область приехала группа общественного контроля ассоциации «Грузавтотранс» и партии «Новые люди». В рамках антикоррупционного пробега по регионам России общественники проверили рамки весового контроля около Алексеевки и провели круглый стол с региональными грузоперевозчиками.

Выявить помехи

Главная цель разработанной партией «Новые люди» программы - выявить злоупотребления, существующие сейчас в сфере грузоперевозок и мешающие нормальной работе отрасли. Автопробег призван уточнить ситуацию в регионах. В маршрут включены 16 городов, Самара стала седьмой точкой пробега. На всем маршруте общественному контролю помогают сотрудники Следственного комитета.

Один из главных проблемных моментов для перевозчиков - «рамки», автоматические пункты весогабаритного контроля, работающие сейчас на региональных дорогах.

Один из главных проблемных моментов для перевозчиков - «рамки», автоматические пункты весогабаритного контроля, работающие сейчас на региональных дорогах. Водители жалуются на необоснованные штрафы: при прохождении автоматической рамки на показатели тоннажа влияет масса количество факторов – от «колейности» дороги до скорости ветра. А штрафы немалые - до 100-500 тысяч рублей!

- В 2024 году планируется открыть 417 автоматических пунктов весогабаритного контроля не только на региональных, но и на федеральных трассах, - объясняет президент ассоциации «Грузавтотранс», председатель комитета по транспорту партии «Новые люди» Владимир Матягин. - Если они также необоснованно начнут облагать грузоперевозчиков миллионными штрафами, рухнет вся отрасль, а за ней и экономика страны. Грузоперевозчики обеспечивают страну продуктами и товарами, поэтому коллапс отрасли повлияет на каждый кошелек.

Дискуссия получилась насыщенной и напряженной.

На пункте весогабаритного контроля в Алексеевке тоже не обошлось без нарушений: здесь обнаружились неправильное расположение датчиков веса, и «колейность», а самое главное - площадка явно находится под уклоном. А ведь чтобы весы показывали корректный результат, она должна быть безупречно ровной.

Ответственность за перегруз

Дискуссия получилась насыщенной и напряженной. Участники рассказывали о существующих трудностях и обсуждали варианты их решения. Предприниматель-перевозчик Александр Колесов пожаловался, что автоматические посты реагируют на раздутый тент и фиксируют его как превышение допустимых габаритов. Представитель компании «Олви» Вадим Малюк отметил, что зачастую заказчик или грузоотправитель сами заставляют водителя нагружать машину сверх меры. И поскольку заработок водителя ставят в зависимость от перевезенного тоннажа, те идут на риск и едут с перегрузом, «убивая» дороги.

Владимир Матягин отметил: ответственность за перегруз машины должен нести не перевозчик, а заказчик перевозки или грузоотправитель, которые вынуждают водителя брать лишнее.

Владимир Матягин отметил: ответственность за перегруз машины должен нести не перевозчик, а заказчик перевозки или грузоотправитель, которые вынуждают водителя брать лишнее.

- Например, можно запретить в портах принимать перегруженные машины с зерном, это просто проконтролировать, - отметил он. - Или лишать лицензии карьеры, с которых едут перегруженные грузовики.

По информации Новых людей, проект закона «Об автомобильных грузоперевозках» лежит на полках в Госдуме уже четыре года.