«Так бы сделал каждый отец!»: может ли подозреваемый в убийстве педофила в Самаре избежать тюрьмы

Олег (слева) и Вячеслав были давними друзьями Фото: соцсети

Самарские правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти 32-летнего Олега Свиридова. Его подозревали в растлении двух детей в Прибрежном, а 2 сентября нашли мертвым в лесу возле соседнего поселка Винтай. Подозреваемым оказался 34-летний приятель погибшего Вячеслав М. — отец одной из пострадавших девочек. Многие местные жители требуют, чтобы его избавили от наказания. Журналисты «Комсомолки» узнали, может ли он действительно избежать тюрьмы.

Вячеслав сейчас находится под домашним арестом. Обвинения ему пока не предъявлены, так как не готовы еще результаты экспертиз, которые должны дать ответ, правдива ли версия фигуранта. Сам мужчина заявил, что только избивал Олега, а тот сам себе выкопал могилу и нанес смертельный удар в грудь.

Пока ситуацию рассматривают как убийство. Это не лучший вариант для Вячеслава М.

— В целом, уголовной ответственности здесь вообще не избежать. Главный вопрос — какой будет итоговая квалификация? — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» адвокат АБ Fortis Сергей Хальченко. — По публичным данным, можно сделать вывод об умышленном убийстве, по которому грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. Учитывая обстоятельства, здесь не стоит говорить об убийстве в состоянии аффекта, так как такое состояние имеет небольшую длительность.

По словам юриста, могут быть и другие варианты. Так, по его мнению, защита может сделать акцент на версии убийства по неосторожности.

— Эта позиция может быть перспективной, если будет установлено, что сам погибший способствовал своей смерти. А именно к такому выводу можно прийти на основе версии задержанного, которая опубликована в сети. За это преступление ответственность более мягкая — до 2 лет лишения свободы, — отмечает Хальченко.

Общественность настаивает — Вячеслава надо освободить! В сети уже опубликована петиция, в которой люди к этому призывают.

— Так бы сделал каждый отец! Это будет примером для всех! — уверены авторы документа.

Группа поддержки Вячеслава ссылается на жуткие преступления, которые вменяют Олегу Свиридову. Незадолго до гибели его уличили в ужасных вещах, которые он делал с дочерью Вячеслава, а также с ребенком своей бывшей сожительницы. Дочери экс-возлюбленной Олега на момент издевательств было всего 6 лет.

Сейчас расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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