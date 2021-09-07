В Самаре не хотят хоронить убитого мужчину, в телефоне которого нашли видео с изнасилованиями маленьких девочек

Тело Олега Свиридова нашли 2 сентября Фото: соцсети

Убийство 32-летнего Олега Свиридова из поселка Прибрежный продолжает оставаться в центре внимания у жителей Самарской области. Подозреваемого в педофилии лишили жизни, по предварительной версии, 26 августа. С погибшим же до сих пор не простились, более того, неизвестно, как это будет происходить.

— Никто не знает, когда с ним будут прощаться и как. Недавно в доме Свиридова кто-то из его знакомых или родственников делал поквартирный обход, спрашивал деньги на прощание. Но никто не хочет платить за его похороны, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» Семен Иванов (личные данные изменены), знавший убитого.

По словам нашего собеседника, нет информации и по времени. Местные жители не знают, когда и кто будет хоронить Свиридова.

— Он не работал, у его матери тоже проблемы с деньгами. После того, что о нем стало известно, помогать никто не хочет. Его тело, насколько известно, даже не вернули близким. Продолжаются следственные действия, — добавил Семен.

История Олега прогремела на всю страну. 25 августа его друг Вячеслав М. нашел у него в телефоне откровенное видео со своей девятилетней дочерью. Следом выяснилось, что аналогичным издевательствам несколько лет назад подвергалась 11-летняя дочь бывшей сожительницы Свиридова.

По факту насильственных действий сексуального характера возбудили уголовное дело, но подозреваемый исчез. 2 сентября его нашли мертвым в лесу около поселка Винтай. Вячеслав М. показал, где спрятан труп, и заявил, что Олег сам себе нанес ранение, а он лишь угрожал ему расправой.

Сейчас случившееся рассматривают как убийство. Вячеслава М. отправили под домашний арест. Обвинения ему еще не предъявлены. Расследование продолжается «Комсомолка» следит за развитием событий.

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