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Общество7 сентября 2021 10:30

"Комсомолка" устраивает праздник для Самары на "День города"

На набережной на площадке "КП-Самара" будут розыгрыши призов, конкурсы, викторины, дегустации и яркие фотозоны
Источник:kp.ru
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В Самаре "Комсомолка" устроит праздник ко Дню города

В Самаре "Комсомолка" устроит праздник ко Дню города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 сентября Самара празднует свой день рождения. В этом году городу исполняется 435 лет. Жителей и гостей города жду веселые праздничные мероприятия. Праздник будет проходить и на набережной реки Волга. Здесь гостей встретит площадка "Комсомольской правды" - самые веселые конкурсы и необычные развлечения для взрослых и детей будут именно здесь.

Гостей ждут увлекательные конкурсы и викторины, розыгрыши призов, яркий аквагрим, яркие фотозоны, вкусные угощения и дегустации от наших партнеров. Праздничное настроение подарят популярные музыкальные, вокальные и танцевальные коллективы.

Наши партнеры, которые помогут создавать праздничное настроение:

Самарский БКК, Экостройресурс, Куйбышевская ЖД, Ростелеком, официальный дилер SKODA компания ГРАД Авто.

Приходите! Будет весело!

Когда: 12 сентября, с 12 до 16 часов.

Где: 2 очередь набережной Самары, Первомайский спуск

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