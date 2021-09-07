"Комсомолка" устраивает праздник для Самары на "День города"

В Самаре "Комсомолка" устроит праздник ко Дню города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 сентября Самара празднует свой день рождения. В этом году городу исполняется 435 лет. Жителей и гостей города жду веселые праздничные мероприятия. Праздник будет проходить и на набережной реки Волга. Здесь гостей встретит площадка "Комсомольской правды" - самые веселые конкурсы и необычные развлечения для взрослых и детей будут именно здесь.

Гостей ждут увлекательные конкурсы и викторины, розыгрыши призов, яркий аквагрим, яркие фотозоны, вкусные угощения и дегустации от наших партнеров. Праздничное настроение подарят популярные музыкальные, вокальные и танцевальные коллективы.

Наши партнеры, которые помогут создавать праздничное настроение:

Самарский БКК, Экостройресурс, Куйбышевская ЖД, Ростелеком, официальный дилер SKODA компания ГРАД Авто.

Приходите! Будет весело!

Когда: 12 сентября, с 12 до 16 часов.

Где: 2 очередь набережной Самары, Первомайский спуск