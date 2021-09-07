Ржавчина и плесень: показываем дома на окраинах Самары, которые давно пора снести

Жители окраин не верят, что их дома снесут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исторической части Самары втихую и не очень сносят старые дома, ветхие здания горят, обрушаются, а на их месте вырастают бетонные атланты. Общественники ругаются, историки и урбанисты злятся, но караван прогресса идет и какое кому дело, кто там лает.

А тем временем на окраинах Самары, там, куда боится соваться даже вездесущий прогресс, живут своей тихой жизнью такие же ветхие домики, какие сносят в центре. Их, конечно, никто не трогает. Ну стоят и стоят, никому не мешают, люди там живут. Ну и что, что туалет на улице, жили же так раньше, еще потерпите. Ну и что, что стена совсем худая, копите деньги и переезжайте в дом покрепче, что вам мешает?

«Если до ЧМ не снесли, то уже не снесут»

Дома ЭМО в Красноглинском районе встречают нас вздохами местных жителей. Люди делают вид, что разговаривают друг с другом, но постоянно косятся на тех, кто ходят с фотоаппаратом и зачем-то снимают их дома. Ну фотографируют и фотографируют, и раньше фотографировали, и потом будут фотографировать.

Дома ЭМО обещают снести до 2025 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дома обещают снести давно. По крайней мере, местным об этом постоянно говорят.

- Вся надежда была на чемпионат мира по футболу. Думали, что к нему-то нас снесут: мы же стоим прямо на дороге от аэропорта до стадиона, - рассказывает местная жительница. – Но потом приехали рабочие, поставили забор и спрятали нас. Тогда мы и поняла – никто Дома ЭМО сносить не будет. Вот снова обещают, - женщина кивает на табличку на доме. Она оптимистично сообщает: «переселение запланировано не позднее 29 августа 2025», «ваш новый дом будет в черте города» и еще много цифр и слов, которым местные уже не верят. Не в первый раз им такое обещают.

Дома ЭМО – шесть домиков между Управленческим и поселком Южный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местные стараются сделать все, чтобы их жизнь была комфортной. По соседству с выбитыми окнами новенькие пластиковые стеклопакеты, на стенах растут грибы-спутниковые тарелки, во дворах зелень.

Насколько красиво, настолько и ужасно

Маленький мальчик кричит нам «Привет!», глядя из окна. Здесь не так часто можно встретить кого-то, тем более в разгар рабочего дня. Мы идем около домов между улицей Ветвистой и Березовым проездом в поселке Управленческий. Ветвистая ведет прямо к Вертолетке. Это одно из самых живописных мест Самары, рядом с которым одно из самых заброшенных мест. Его называют Горкой, между деревьями и мусорными ямами здесь ютятся ветхие домики.

Дом около Вертолетки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И он не в лучшем состоянии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из большей части из них вид, мягко говоря, не поражает воображение. Зато один – изрядно побитый жизнью – стоит в потрясающем месте. Даже из окон первого этажа видно Волгу, Сокольи горы и Самару вдалеке.

И это тоже дом около Вертолетки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот такой вид открывается из его окон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Несколько лет назад говорили, что застройщик, который строит высотки на Управленческом, готов расселить наши дома, а на их месте построить что-то другое. Но разговоры так и остались разговорами. Говорят, тому застройщику палки в колеса вставляли, он больше тут не строит ничего, - рассказывает местный житель.

Так и стоят эти потерявшиеся в зелени и во времени дома, так и живут в них люди. В очень красивом месте и в очень плохих условиях.

Говорят, эту территорию хотели застроить, но даже если и так, до конкретики дело не дошло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре хватает таких мест, не только Домами ЭМО и Горкой едиными.

Это барак на Безымянке, который остался со времен Безымянлага. Однако его кое-что отличает от всех остальных домов – его скоро снесут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА