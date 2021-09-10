Погода в Самаре на День города - 2021: что обещают синоптики на 11 и 12 сентября

В день города будет холодно, но сухо Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вторые выходные сентября в Самаре ознаменуются рядом торжественных мероприятий. Областная столица отмечает юбилей и готовится петь, гулять и развлекаться - конечно же, в рамках строгого соблюдения эпидемиологических норм. Билан не споет, Любе не приедет, но жителей ждут интересные концерты сразу на нескольких площадках, праздник на набережной и другие развлечения. Погода в Самаре на День города - 2021 не обещает сюрпризов и позволит горожанам вдоволь насладиться праздником.

Итак, синоптики дали точный прогноз погоды в Самаре на 11 и 12 сентября 2021 года. Хорошая новость - никакого дождя. Правда, будет не слишком тепло, но это решается курткой и теплым платком.

В субботу 11 сентября ночью пройдет небольшой дождь. В темное время суток температура опустится до 4-9 градусов выше ноля. Ветер будет дуть северо-западный, принося с собой еще больше прохлады. Днем, правда, будет сухо, но не слишком тепло: всего +14 +19 градусов. С собой лучше взять теплую кофту, куртку и защитить шею - в период разбушевавшегося ковида болеть точно не стоит.

В воскресенье ветер сменится и подует с юго-запада, с этого направления уже в начале недели он принесет тепло, но в воскресенье об этом приходится лишь мечтать. Ночью температура вообще упадет до +1 градуса, так что если собираетесь на вечерние концерты - берегитесь и запасайтесь теплыми вещами, сидушками и пледами, а также горячим чаем. Днем же температура будет такой же, как в субботу - +14 +19 градусов.

Так что погода в Самаре на День города 2021 будет не самой худшей, но и не теплой. Хорошо, что не пойдет дождь - можно смело отправляться на прогулку, позаботившись о тепле и комфорте. Не мерзните и не убивайте иммунитет - он пригодится для борьбы с сезонными болячками.

А ранее мы узнали, ждать ли в Самаре бабье лето.