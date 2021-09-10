Что посмотреть на День города в Самаре 11 и 12 сентября 2021: публикуем список концертов и мероприятий

В Самаре отметят День города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2021 году День города празднуют 12 сентября, в воскресенье.

В этом году Самаре исполняется 435 лет. Но недавно разразились споры об истинном возрасте города. Ученые-краеведы считают, что нашему городу минимум 654 года. В ситуации разбирались журналисты "КП-Самара".

Раньше День города в Самаре отмечали в конце мая, но с 2012 года дата празднования поменялась. Дело в том, что точная дата образования города неизвестна, поэтому в разные временные периоды эта дата сдвигалась.

Сейчас День города празднуется в сентября, поскольку считается, что это удобно для всех - в мае и без того много праздников, а в сентябре все успевают вернуться в город из отпусков.

Уже второй год из-за коронавирусных ограничений праздник проходит не столь масштабно. Сейчас ежедневно в регионе находят более 400 новых заразившихся коронавирусом. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что массовых мероприятий в привычном масштабе не будет.

При этом самарцы замечают, что на площади Куйбышева, где традиционно проходят все городские праздники, монтируют новые конструкции и задаются вопросом, кто же будет выступать на этот раз. Однако, на этот раз в День города на площади пройдет городская ярмарка.

- Ярмарка традиционно на нашей русской земле сопровождается тем, что кто-то и свои удаль и таланты показывает, это все будет, - сказал глава региона.

Что и где будет

11 сентября, Струковский сад, 11:00-20:00 - Книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст". Там будет книжная ярмарка, творческие встречи, лекторий.

11 сентября, фестиваль "Самара open jazz". Фестиваль проходит на нескольких площадках. В субботу пройдет в Струковском саду и сквере Эльдара Рязанова.

12 сентября, площадь Куйбышева, 10:00-18:00 - городская ярмарка. Здесь можно будет купить и попробовать товары, произведенные в Самарской области. Тут же состоится выставка ретро-машин и мотоциклов.

12 сентября, праздник во дворе. В каждом районе города во дворах и общественных пространствах организуют конуцртные площадки.

12 сентября, фестиваль "Самара open jazz", парк Юрия Гагарина и сквер "Три вяза".

12 сентября, набережная Волги, 2-я очередь, с 12:00 до 16:00 - праздничная площадка "Комсомольской правды"! Розыгрыш призов, веселые конкурсы и хорошее настроение, все это будет здесь!

Где посмотреть фейерверк

Фейерверк будет 12 сентября на Набережной. Залпы дадут с двух барж на Волге, удаленных друг от друга, поэтому фейерверк будет видно со всей набережной. Точное время начала фейерверка станет известно в выходные.

Также фейерверк запустят с озера в парке 50-летия Октября на Металлурге, будет салют и в Красноглинском районе.

Что с погодой

В Самаре установилась по-настоящему осенняя погода, когда холодно и дождливо. В выходные синоптики прогнозируют от +14 до +19 градусов. И хотя на небе могут быть тучи, дождей при этом не обещают ни в один из предстоящих выходных дней.