Фейерверк прямо на перекрестке: в Самаре молодежь устроила стрельбище в центре города

Сначала молодой парень стреляет как будто из пистолета, потом и «пушки» побольше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парень в белом костюме еле-еле стоит на ногах. Зато в руках у него оружие - то ли ружье, то автомат. Искры летят, а ему хоть бы что. На лице у паренька желтая маска, так что он чувствует себя в полной безопасности и это, видимо, еще больше опьяняет его.

Пальнув себе под ноги и чудом едва не отстрелив себе палец, молодой человек решает, что это очень весело. Поднимает оружие вверх, выходит на перекресток и начинает стрелять вокруг себя.

Видео «развлечений» самарской молодежи выложил у себя в Telegram-канале блогер Дмитрий Бегун. На нем - восемь парней и девушек, которые на перекрестке улиц Куйбышева и Некрасовской ночью 11 сентября сначала поджигают фейерверки и пускают друг в друга под дикие крики. Когда запал иссяк, паренек в белом достает из багажника «Приоры» оружие.

Парень палил в разные стороны, хотя вокруг машины и жилые дома Фото: принтскрин видео.

Сначала палит как будто из пистолета, потом и «пушки» побольше. Все это его друзья снимают на видео

- Это боевой автомат АК образца 1947 года - смотрите, какую очередь прям на перекрестке выдал, - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

Мимо ездят машины, вокруг жилые дома, некоторые их обитатели еще не спят. Видеозапись длится около 5 минут, за это время разбушевавшуюся молодежь никто не попытался утихомирить. И хотя это центр города, нет ни одного полицейского патруля - ни пешего, ни на автомобиле.

Свои развлечения молодые люди снимали на видео Фото: принтскрин видео.

Между тем, в правоохранительных органах заверяют: об этом инциденте они уже знают.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в областном МВД. - На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

По слухам, эта же компания в ту же ночь подралась с охранниками близлежащего бара, однако официальных подтверждений этому пока нет.

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