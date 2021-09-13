10 причин поддержать «Единую Россию»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Владимир Путин основал партию в сложный для страны период 20 лет назад. Созданная партия помогла президенту начать масштабные изменения в России, направленные на повышение благосостояния граждан.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ НАРОДНОГО БОЛЬШИНСТВА

За последние четыре года партию поддержали на выборах разного уровня (от федерального до местного) десятки миллионов граждан. Кандидатов определяют люди, они решают, кто будет представлять и защищать их интересы в органах власти через процедуру предварительного голосования, в котором в этом году приняли участие 12 миллионов человек. Более половины кандидатов являются беспартийными, среди них — волонтеры и общественники, учителя и врачи, рабочие и предприниматели — все те, кто работает на благо и развитие страны.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ, ЗАБОТЯЩАЯСЯ О ЛЮДЯХ

Главный приоритет партии — забота о людях. В центре внимания — человек и его интересы. Показатель работы — не цифры, а уровень жизни людей. Самое важное — сохранение и рост доходов граждан, поддержка семьи, материнства и детства, охрана здоровья, забота о старшем поколении, работа с молодежью, повышение качества образования, решение жилищных вопросов, сохранение экологии.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Среди кандидатов – высококвалифицированные специалисты: медики, педагоги, военные, дипломаты, предприниматели, экономисты, фермеры, юристы. В партии отметили, что знают проблемы людей и страны, умеют работать и делают это добросовестно и ответственно, не дают пустых обещаний и отвечают за каждое свое решение. Партия отметила свою честность перед избирателями — там понимают, что все изменить в одночасье невозможно, но у них есть четкий план. Это единственная партия, которая регулярно отчитывается перед гражданами о своей работе.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Цель партии — повышение качества жизни людей и конкурентоспособности государства. «Единая Россия» ставит своей целью создание современных производств, построение новых мостов и скоростных трасс, реализацию амбициозных научных проектов, чтобы была обеспечена продовольственная безопасность страны, стала более справедливой налоговая система.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ОПЫТ И ОТКРЫТАЯ К НОВЫМ ПОДХОДАМ

В команде «Единой России» и опытные профессионалы, и молодые политики. Депутатский корпус партии регулярно обновляется. Объединение опыта, профессионализма, новых подходов и свежих идей позволяет партии успешно решать проблемы, стоящие перед страной.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

В партии напомнили, что во время пандемии они не остались в стороне, а помогали людям. Волонтеры «Единой России» и депутаты доставляли продукты, лекарства на дом, занимались перевозкой врачей, помогали медикам в красных зонах. Партия с первых дней эпидемии создала волонтерские штабы, объединилась с участниками проектов «Мы вместе», «Волонтеры-медики», а также ОНФ, «Молодая гвардия» — всего более 100 тысяч волонтеров по всей стране помогали в борьбе с пандемией. Члены партии собрали и передали более 500 миллионов рублей на закупку защитных костюмов, автомобилей для больниц, 500 тысяч планшетов и ноутбуков нуждающимся школьникам для обучения на дому.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ ПАТРИОТОВ

«Единая Россия» объединяет тех, кто гордится победами страны. Партия помогает всем неравнодушным гражданам, которые занимаются сохранением истории: поисковикам, патриотическим, молодежным и ветеранским организациям. Победа в Великой Отечественной войне — главная национальная гордость. Задача партии — сохранить память, защищать ветеранов и историю, отстаивать суверенитет страны и противодействовать любому вмешательству и давлению извне. «Единая Россия» — за неделимость территории нашей страны, за запрет на двойное гражданство для чиновников.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ, ЗАЩИЩАЮЩАЯ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

Россия — страна с богатой культурой, объединившей лучшие традиции народов и национальностей. Доброта, поддержка и участие — то, что объединяет россиян. Это ценности «Единой России». В партии пообещали впредь защищать главные ценности: традиционную семью, многонациональную культуру, объединяющий страну русский язык. Культура России — одна из основ успешного будущего страны. Она нуждается в защите и охране, это долг перед прошлым и будущим. И это приоритет «Единой России».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

В партии не хотят повторения революций, но выступают за конструктивное развитие. «Единая Россия» — единственная партия, которая идет на предстоящие выборы с конкретным планом — «Народной программой». В ее основе — поддержание стабильности, забота о благополучии людей и развитие сильной страны.

Дмитрий АЗАРОВ, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России»

- Сила любой партии состоит именно в поддержке в обществе, в том, насколько ее идеи созвучны интересам граждан и чаяниям народа в целом. И в этом смысле «Единая Россия» была и остается самой влиятельной общественно-политической силой в стране – партией большинства.

Изготовитель: Русинов Мокей Валерьевич, место жительства: Воронежская область, город Воронеж. Заказчик: Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 20 экз. Дата изготовления 11.09.2021. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва.