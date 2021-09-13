ВЦИОМ озвучил прогноз: «Новые люди» станут пятой парламентской партией

ВЦИОМ пророчит Новым людям проход в Госдуму

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты исследования о шансах непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам предстоящих выборов. Единственной партией, реально способной войти в состав парламента, оказались «Новые люди». За несколько месяцев их рейтинги выросли почти в четыре раза.

Люди хотят перемен

«На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера — Новые люди. Чуть-чуть отстаёт «Партия пенсионеров». «Яблоко» точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется». — рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Остальные непарламентские партии не преодолевают пятипроцентный барьер. Аутсайдерами оказались Партия роста, Родина, РПСС, Гражданская платформа и Зеленая альтернатива. Их рейтинг составил менее 1%. По закону отданные за проигравшие партии голоса распределят между победителями выборов. Они получат дополнительные места в Думе.

Узнаваемость партии с начала лета выросла в семь раз

По результатам опросов, «Новые люди» оказались единственной непарламентской партией, поддержка которой растёт на протяжении всей предвыборной кампании. В июне о намерении голосовать за них говорили всего 1,2% опрошенных, в июле — 2,5%, а 6 сентября — уже 3,8%. Еще выше рейтинг среди тех, кто точно собирается прийти на участки. Партию поддерживают 4,2% активных избирателей, и эта цифра постоянно растет. По прогнозам социологов, к выборам она составит 5%, а возможно, даже превысит 6%.

Узнаваемость партии с начала лета выросла в семь раз: с 2% до 14% «без подсказки» — когда человек просто отвечает на вопрос, какие партии он знает. Известность «с подсказкой», когда опрашиваемый видит список партий, выросла с 17% до 38%.

При этом ближайшие конкуренты такими достижениями похвастаться не могут. Рейтинги «Партии пенсионеров» и «Яблока» за три летних месяца упали почти на треть. Эксперты уверены: таким образом люди прямо говорят, что устали от «стабильности», когда годами не меняется набор не только прошедших, но и не прошедших в Думу партий, и хотят перемен.

Не протест, а развитие

«Опрос ВЦИОМ показал, что более 40% жителей выступают за реформы и развитие, — говорит руководитель самарского регионального отделения «Новых людей» Роман Маркаров. Мы и сами видим это ежедневно, общаясь с людьми. Нужны свежие идеи, реальные дела, искреннее стремление сделать жизнь лучше. Думаю, именно наша партия олицетворяет ту силу, которую люди хотят видеть у власти».

Опрос ВЦИОМ показал, что более 40% жителей выступают за реформы и развитие

Как отметил Маркаров, все больше самарцев заявляют о своем желании отдать голос за «Новых людей». Рейтинги партии в нашем городе даже выше, чем по России — галочку напротив четвертого номера в избирательном бюллетене собираются поставить 5,9% активных избирателей. Особенно политика радует, что на сторону партии переходят те, кто раньше голосовал протестно за кого угодно, кроме тех, кто уже сидит в парламенте. Люди стали понимать, что тем самым они, наоборот, дарят дополнительные очки думскому большинству, и подходят к выбору более ответственно.

Вполне возможно, что уже через несколько дней мы станем свидетелями исторического события. Впервые в российском парламенте появится пятая партия. Да еще и всерьез настроенная «навести шума» в уютном консервативном «болотце».

«Для этого Новым людям нужно мобилизовать максимальное число сторонников, а эти сторонники должны прийти на выборы, не проспать их, — считает политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Сейчас для всех самое главное — понять, что эти выборы дают исторический шанс».