Почему в Самаре дорожает недвижимость и как долго это продлится

Дефицит жилья подогревает цены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недвижимость в Самаре продолжает расти в цене. Тенденция продолжается уже много месяцев подряд. Эксперты рассказали журналисту «КП-Самара», почему продолжает дорожать недвижимость в Самаре и стоит ли горожанам ожидать снижения цен на жилье

Замедляется, но не прекращается

В первую очередь мы спросили у экспертов – почему цены продолжают расти? Ведь если весной лавинообразный рост связывали главным образом с льготной ипотекой с господдержкой, то летом в Самаре она перестала действовать. В некоторых городах-миллионниках к росту цен привело снижение объемов строящегося и вводимого в эксплуатацию жилья. Однако в Самаре таких проблем также не возникло: по данным ЦИАН за первое полугодие 2021 года площадь новых объектов на самарском рынке новостроек составила 265 тысяч кв.м., это на 30% больше, чем в 2019 году. Самарастат также зафиксировал рост строительных работ по строящимся объектам - в первом полугодии 2021-го их объем составил 99,8 миллиардов рублей, это на 38,6% больше, чем в прошлом году.

Тем не менее, по данным мониторинга СОФЖИ, к концу июля цены на квартиры по сравнению с прошлым годом в Самаре выросли на 17,77%. Сильнее всего, на 18,47%, подорожали трехкомнатные квартиры, на 17,96% выросли в цене «однушки», на 16,71% - «двушки». В то же время по данным ЦИАН на начало лета годовой рост цен на квартиры в Самаре составлял около 30%, так что можно говорить о том, что за лето прирост цен несколько замедлился, хотя и не прекратился.

Дефицит подогревает цены

Еще несколько месяцев назад эксперты говорили, что осенью можно ожидать снижения цен на жилье. Мол, реальные доходы россиян падают, льготная ипотека уходит, ключевая ставка Центробанка, от которой зависят ставки по ипотеке, повышается, отложенный спрос вроде бы насытился. Но, как оказалось, для роста цен сохраняются другие объективные причины. Во-первых, это дисбаланс между спросом и предложением.

- Да, жилье строится и вводится, но не там, где его хотят покупать, - рассказал журналисту «КП-Самара» главный редактор журнала «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» Олег Никитенко. – В результате к моменту сдачи домов свободные квартиры остаются только в проектах комплексной застройки на окраинах. А вот квадратные метры в домах в центральных районах очень быстро разбирают еще на этапе строительства. Старт новых проектов в этом году в Самаре буксует – многие застройщики временно притормозили свои планы. То есть налицо дефицит. А это подогревает цены.

Дорожает дерево, дорожает металл

Второй фактор роста цен на жилье в Самаре – повышение себестоимости строительства.

- И металл, и дерево, и стоимость подрядных работ растут в цене, это не только всероссийская, но и общемировая тенденция, - рассказал доцент СамГТУ, кандидат экономических наук Евгений Поротькин. – Об этом говорят все участники рынка. Кроме того, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка программы ипотечного кредитования пока остаются привлекательными и пользуются спросом. Реальные доходы населения пока позволяют оформлять жилищные займы и они спешат этим воспользоваться.

"Снижения не ждите"

Эксперты сошлись во мнении, что резкое обрушение рынка недвижимости, как в 2014-2015 гг маловероятно. На снижение стоимости квадратных метров до Нового года рассчитывать самарцам также не стоит. Однако темпы роста цен на жилье, скорее всего, в течение осени будут замедляться, и этот процесс уже начался.

- Фактор роста себестоимости строительства уже сыграл свою роль, дальше стройматериалы будут дорожать не столь стремительно, - уверен Евгений Поротькин. – Сыграет свою роль и повышение ставок по ипотеке. Тем не менее, дефицит хорошего предложения в ближайшей перспективе продолжит держать цены на жилье в Самаре на высоком уровне.

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