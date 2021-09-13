Не любила кукол, юбки и фотографироваться: в Самарской области при загадочных обстоятельствах погибла девушка-кадет

Отрабатывается несколько версий гибели девушки
Фото: соцсети
- Она с детства не любила все «девчачье»: кукол, платья, юбки. Наверное, поэтому и пошла в кадеты. Любила стрелять - у нее это хорошо получалось. Вообще была девочкой сообразительной, учеба давалась ей легко, - родственники Карины (имена героев этой истории изменены) до сих пор не могут поверить в то, что ее больше нет.
Карина потеряла маму 7 лет назад, со временем ее отец встретил новую любовь, девочке было сложно это принять. Отношения в семье были непростые, но друг за друга здесь стояли горой. Близкие уверены: если бы девочку что-то беспокоило, она бы об этом обязательно сказала.
К примеру, сказала же она 8 сентября отцу, что заболела, и он тут же приехал за ней в общежитие в другой город, чтобы привезти ее домой лечиться.
В тот день Карина отцу говорила, что пошла открывать больничный. Подружкам по общежитию – что вернется на автобусе сегодня. А на самом деле пошла к заброшенному зданию в центре города. Там ее тело вечером обнаружили друзья.
- Мы пошли ее искать, потому что позвонила ее подруга из колледжа – сказала, что Карина на 6-часовом автобусе должна была приехать, но не приехала и трубку не берет, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Вера. – Есть еще кое-что. Эта подруга вспомнила, что Карина говорила о самоубийстве. Когда-то это могло показаться шуткой, но в этой ситуации… Мы забеспокоились.
Близкие Карины не верят, что ее больше нет
Фото: соцсети
Две подружки Карины решили обойти подвалы и «заброшки». Возле старого общежития, где вся их компания часто «тусила», нашли тело девушки.
- Я видела ее в этот день, - говорит еще одна подруга погибшей. – Мы поболтали о том о сем, шутили, смеялись. Она была нормальной, понимаете? Я не верю в самоубийство.
Карина – девочка веселая, энергичная, добрая. Она не искала легких путей. На нее всегда можно было положиться. Она отличалась невероятной харизмой. Все это друзья и знакомые рассказывают о погибшей. И никто не слышал от нее о каких-либо проблемах.
Сейчас в обстоятельствах гибели Карины разбираются сотрудники Следственного комитета, на момент публикации официальных комментариев по этому поводу от них получить не удалось.
«Комсомолка» приносит соболезнования родным и близким погибшей.
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