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"Она была успешной моделью, что не так?": в Самаре гадают, почему покончили с собой подружки-школьницы

В этот день шестиклассницы пропустили школу. И это закончилось трагедией
Вячеслав СОРОКИН
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Одна из девочек была известной моделью

Одна из девочек была известной моделью

Фото: с личной страницы в соцсети.

В Самаре во вторник 9 февраля загадочно погибли две 12-летние школьницы.Об этом "КП-Самара" сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Две шестиклассницы в этот день отправились в школу. Учились они в одном классе, были отличницами. Как сообщили в департаменте образования администрации Самары, на учете комиссии по делам несовершеннолетних не состояли. Но в этот день красавицы до школы не дошли. Их нашли мертвыми. Что случилось - не знает никто. Следователи предполагают, что это могло быть самоубийством, ведь на месте трагедии они нашли некоторые записки, наводящие на эту мысль.

Погибшей модели было всего 12 лет

Погибшей модели было всего 12 лет

Для родителей, учителей и знакомых девочек произошедшее стало настоящим шоком. Одна из девочек Варя В. была успешной моделью, сотрудничала с разными агентствами. Продвижением личного бренда школьницы занималась ее мама. Недавно девочка вернулась с отдыха - на зимних каникулах семья летала в Африку.

Вторая школьница была спортсменкой, с ней у родителей тоже не было проблем.

- Мы просто не можем представить, что произошло, девочки - умницы, красавицы, не было у них проблем! С мальчиками? Тоже очень странная версия. Нам очень сложно поверить в это. Может быть, кто-то на них надавил или шантажировал, - предполагает знакомая жертв.

По предварительным данным, одна из погибших была начинающей моделью

По предварительным данным, одна из погибших была начинающей моделью

Сейчас на месте работают оперативные службы, которые выясняют причины произошедшего и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи также изучают круг общения погибших. Особое внимание уделяется социальным сетям - не исключено, что подружки интересовались опасным контентом.

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