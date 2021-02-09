"Она была успешной моделью, что не так?": в Самаре гадают, почему покончили с собой подружки-школьницы

Одна из девочек была известной моделью Фото: с личной страницы в соцсети.

В Самаре во вторник 9 февраля загадочно погибли две 12-летние школьницы.Об этом "КП-Самара" сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Две шестиклассницы в этот день отправились в школу. Учились они в одном классе, были отличницами. Как сообщили в департаменте образования администрации Самары, на учете комиссии по делам несовершеннолетних не состояли. Но в этот день красавицы до школы не дошли. Их нашли мертвыми. Что случилось - не знает никто. Следователи предполагают, что это могло быть самоубийством, ведь на месте трагедии они нашли некоторые записки, наводящие на эту мысль.

Погибшей модели было всего 12 лет

Для родителей, учителей и знакомых девочек произошедшее стало настоящим шоком. Одна из девочек Варя В. была успешной моделью, сотрудничала с разными агентствами. Продвижением личного бренда школьницы занималась ее мама. Недавно девочка вернулась с отдыха - на зимних каникулах семья летала в Африку.

Вторая школьница была спортсменкой, с ней у родителей тоже не было проблем.

- Мы просто не можем представить, что произошло, девочки - умницы, красавицы, не было у них проблем! С мальчиками? Тоже очень странная версия. Нам очень сложно поверить в это. Может быть, кто-то на них надавил или шантажировал, - предполагает знакомая жертв.

По предварительным данным, одна из погибших была начинающей моделью

Сейчас на месте работают оперативные службы, которые выясняют причины произошедшего и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи также изучают круг общения погибших. Особое внимание уделяется социальным сетям - не исключено, что подружки интересовались опасным контентом.

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