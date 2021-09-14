Обнаруженный «Новыми людьми» в Тольятти радиоактивный лом изъяли

Превышение допустимой нормы радиации

На днях прокуратура Центрального района Тольятти провела очередную эффективную проверку. Сигнал подали активисты Общероссийского народного фронта, а именно эксперт в области экологии и дорог, кандидат в депутаты от партии «Новые люди» Сергей Лушин.

Проблемы решаются

Сергей Лушин плотно занимается вопросами сохранения окружающей среды более трех лет. За это время он пришел к выводу, что для привлечения их к ответственности, необходим четкий алгоритм взаимодействия общественников и надзорных органов.

- Многие считают, что проблемы экологии в Тольятти уже неразрешимы: конечно, если ничего не делать, ничего и не изменится, - уверен активист. –Я для себя выбрал иной путь. Я собираю информацию, анализирую ее, довожу до сведения органов, которые имеют право принимать меры в отношении нарушителей. Когда жители видят такие факты, то понимают: они не брошены, есть и отдельные люди, и большие организации, и политические партии, которые занимаются такими сложными случаями, добиваясь результата.

Слова Сергея Лушина подтверждены фактами. В 2019 году, благодаря большой работе в отношении ООО «Регион», ООО «База С» и ООО «Русский металл» были возбуждены дела прокуратурой Автозаводского района Тольятти. Суд доказал: все три предприятия, специализирующиеся на приеме металла, сжигали токсичные отходы. Их обязали компенсировать вред, нанесенный окружающей среде.

В 2020 году была проведена проверка на предприятии «Руслом» на ул. Коммунальной 16 – здесь также систематично уничтожали токсичные отходы. Собранные материалы были переданы в Министерство лесного хозяйства охраны окружающей среды и природопользования Самарской области для принятия решений по факту нарушений. По факту выявленных нарушений было составлено 12 административных протоколов - по всем были вынесены процессуальные решения.

Активист Сергей Лушин

«Работаем дальше»

2021 год принес новые проблемы, которые надо решать. В поле зрения общественников и надзорных органов снова попали предприятия, которые занимаются скупкой металлического лома. Так, по адресу Новозаводская 8«А» в ходе прокурорской проверки был обнаружен неприятный «сюрприз».

- Металлоприемка работала без соответствующей документации: природопользователь не был зарегистрирован, Но это не все. Лом, обнаруженный на территории предприятия «фонил» так, что пришлось вызывать на место специалистов Росприроднадзора. Они подтвердили, что радиационное значение изъятой партии лома превышает допустимые нормы, причем в несколько раз, - рассказывает Сергей Лушин.

Зараженный металлолом на ул. Новозаводская 8А стр.2

Как выяснилось, этот случай не единичный. Еще один факт выявления радиоактивного лома в Автограде зафиксирован по адресу ул. Победы дом 8, строение 1. Департамент потребительского рынка провёл дополнительные исследования лома - и представители правоохранительных органов, и городские власти и подтвердили наличие радиации.

- Радиоактивные вольфрамовые стержни обычно используются в нефтегазовой отрасли, - объясняет Лушин. – Как они попали в металлолом, предстоит выяснить. Я сам житель Центрального района Тольятти, и для меня этот вопрос особенно важен. Огромное спасибо полицейским за оперативность: я написал обращение, и уже через несколько часов со мной связались сотрудники 22-го отдела центрального РУВД. Еще через несколько часов вместе с поверочным прибором и специалистами были на месте.

Общественник уверен: проблема системная. Но общими усилиями уже удалось выработать единый план оперативного реагирования. Сейчас вся партия изъятого лома находится на ответственном хранении департамента общественной безопасности города Тольятти. Самый актуальный вопрос на сегодняшний день вопрос - утилизация опасных отходов: пока они находятся на территории города, они угрожают здоровью горожан.

Зараженный металлолом на ул. Победы 8 стр.1

- Совместная проверка общественников и надзорных органов привела к результатам, которые заставили задуматься о благополучии населения города, а это главная цель работы Общероссийского народного фронта и партии «Новые люди». Будем работать дальше, - говорит Сергей Лушин.

Ситуация далеко не единичная. Количество обращений по экологической тематике растёт и уже выходит за пределы города Тольятти. Радиация — это опасность, которую сложно заметить невооруженным взглядом. При этом она оказывает влияние на здоровье и благополучие жителей всей области.