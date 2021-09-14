Ждем новой трагедии: заброшка в Самарской области, где погибла девушка-кадет, остается местом сбора молодежи

Здесь должно было быть общежитие для филиала строительного института, но стройку давным-давно забросили Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Только дочь похоронил, еду вечером мимо, а там молодежь опять сидит выпивает, - отец погибшей Карины (имена героев этой истории изменены) Алексей не понимает, почему никому нет до этого дела. По его словам, дети в этом месте уже получали травмы, правда, не смертельные, жалобы на опасное строение местные жители писали, а толку нет до сих пор.

Здание стоит прямо в центре небольшого городка, который называется Похвистнево. Рядом - больница, парки, жилые дома и школы. Предполагалось, что внутри будет общежитие для филиала строительного института, но стройку давным-давно забросили, и много лет серая пятиэтажка привлекает к себе молодежь со всех концов города: окна разбиты, подвалы открыты – отличное место для «тусовок» и сборищ. Пьянки и драки здесь - обычное дело.

Зачем туда пошла Карина 9 сентября, пока не ясно. В причинах прошедшего сейчас разбираются следователи, они рассматривают разные версии. В том числе о самоубийстве.

- Этого просто не могло быть, - уверен Алексей. – Нет ни предсмертной записки, ни причины. Она заболела, я забрал ее из общежития домой, всю дорогу она мне рассказывала, как ей там нравится. С утра пошла к врачу и пропала.

Девушка была очень жизнерадостной, активной и сама когда-то записалась в кадеты Фото: Соцсети

Тело Карины у подножия заброшки, которая расположена в одном минуте ходьбы от больницы, нашли вечером ее подруги. Корреспонденту «КП-Самара» девушки рассказали, что частенько проводили там время: мол, это же обычное дело для местных – лазить внутри, прыгать через завалы, немного рисковать. Да, ребята часто там выпивают – место «располагает»: центр города и в то же время посторонние там не ходят.

По словам Алексея, следов алкоголя в крови его дочери не обнаружено, как и иных веществ. Именно поэтому он уверен: гибель Карины – несчастный случай.

Карина была девочкой жизнерадостной, доброй, очень активной. В школе сама решила пойти в кадеты, отлично стреляла. Потом поступила в колледж, проучилась там год, поняла, что ей не нравится. В этом году поступила в другой и казалась страшно довольной.

Зачем она пошла к заброшенному зданию – никто не знает. По предварительным данным, никому из знакомых встречу она там не назначала.

Подруги нашли тело девушки у подножия заброшенного общежития Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Но пока следствие разбирается в причинах гибели девушки, ее отец просит властей обратить внимание на место, где она разбилась: сколько еще детей должно погибнуть, пока его не снесут или достоят?

«Комсомолка» направила соответствующие запросы, о полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

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