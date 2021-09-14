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Происшествия14 сентября 2021 17:00

В Самарской области женщина жестоко наказала школьников, которых уличила в насилии над своей дочерью

За это на нее возбудили уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Уголовного дела по поводу насилия над ее дочерью пока нет

Уголовного дела по поводу насилия над ее дочерью пока нет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Никто доподлинно не знает, что именно случилось с Наташей (имена героев этой истории изменены), но домой к маме она пришла с синими губами, опухшими от слез глазами и такой бледной, что, казалось, вот-вот упадет.

Девочка рассказала маме, что ее обидели мальчики. Трое. Когда она описала, что именно с ней сделали, ее мама Марина почувствовала, что земля буквально уходит у нее из-под ног. Она в жизни никогда до этого не ощущала ни к кому такой сильной ненависти.

Когда домой вернулся муж, она уже четко знала, что именно они будут делать.

Марина и Илья поехали в школу. Мальчишки, опьяненные тем, что сделали с Наташей, не заподозрили подвоха. Все троих они вывезли в соседнее село, заперли в доме и заставили проделать друг с другом то, что они сделали с Наташей. И только после этого отпустили.

Сейчас небольшой поселок в Самарской области буквально захлестывают волны негодования. Один из мальчишек оказался сыном школьной учительницы, она написала заявление в полицию. Поселок разделился два лагеря: должны юноши понести наказание за то, что сотворили с девочкой? Безусловно. Нужно ли наказать взрослых, которые устроили самосуд? Естественно.

Официально эту историю правоохранительные органы пока что не комментируют: жертвам от 11 до 13 лет, дети пережили сильный стресс, они до сих пор в шоке, с ними работают психологи.

Неофициально собственные источники корреспондентов «КП-Самара» рассказали следующее: уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет» (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ), потерпевших трое. Это мальчики из благополучных семей, учащиеся 5 и 6 классов, все они живут неподалеку друг от друга. Версия о том, что они совершили сексуальное насилие над девочкой, проверяется, но уголовного дела по этому поводу пока нет.

Таким образом, если силовики не найдут доказательств того, что Марина защищала дочь, пусть и сомнительными методами, то ее ждет весьма суровое наказание: санкции статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ