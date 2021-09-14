В Самарской области женщина жестоко наказала школьников, которых уличила в насилии над своей дочерью

Уголовного дела по поводу насилия над ее дочерью пока нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Никто доподлинно не знает, что именно случилось с Наташей (имена героев этой истории изменены), но домой к маме она пришла с синими губами, опухшими от слез глазами и такой бледной, что, казалось, вот-вот упадет.

Девочка рассказала маме, что ее обидели мальчики. Трое. Когда она описала, что именно с ней сделали, ее мама Марина почувствовала, что земля буквально уходит у нее из-под ног. Она в жизни никогда до этого не ощущала ни к кому такой сильной ненависти.

Когда домой вернулся муж, она уже четко знала, что именно они будут делать.

Марина и Илья поехали в школу. Мальчишки, опьяненные тем, что сделали с Наташей, не заподозрили подвоха. Все троих они вывезли в соседнее село, заперли в доме и заставили проделать друг с другом то, что они сделали с Наташей. И только после этого отпустили.

Сейчас небольшой поселок в Самарской области буквально захлестывают волны негодования. Один из мальчишек оказался сыном школьной учительницы, она написала заявление в полицию. Поселок разделился два лагеря: должны юноши понести наказание за то, что сотворили с девочкой? Безусловно. Нужно ли наказать взрослых, которые устроили самосуд? Естественно.

Официально эту историю правоохранительные органы пока что не комментируют: жертвам от 11 до 13 лет, дети пережили сильный стресс, они до сих пор в шоке, с ними работают психологи.

Неофициально собственные источники корреспондентов «КП-Самара» рассказали следующее: уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет» (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ), потерпевших трое. Это мальчики из благополучных семей, учащиеся 5 и 6 классов, все они живут неподалеку друг от друга. Версия о том, что они совершили сексуальное насилие над девочкой, проверяется, но уголовного дела по этому поводу пока нет.

Таким образом, если силовики не найдут доказательств того, что Марина защищала дочь, пусть и сомнительными методами, то ее ждет весьма суровое наказание: санкции статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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