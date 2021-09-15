«Она всегда ездила аккуратно»: смертельная авария с 18-летней девушкой на «Мазде» в Самаре шокировала ее знакомых

От иномарки почти ничего не осталось Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах страшного ДТП, которое произошло накануне вечером, 14 сентября, на Волжском шоссе в Самаре. Рядом с поселком Управленческий в столб врезалась «Мазда 3». За рулем автомобиля находилась местная жительница Анастасия В. Она не выжила, ей было всего 18 лет. От иномарки почти ничего не осталось.

Не справилась с дорогой

— Она двигалась со стороны улицы Сергея Лазо в сторону Демократической и не обеспечила постоянного контроля за движением транспортного средства и допустила наезд на световую опору. Скончалась водитель до приезда скорой медицинской помощи, -сообщил заместитель командира полка ДПС ГИБДД городского УМВД России Виктор Кузнецов.

Почему юная автолюбительница не справилась с управлением — пока остается загадкой. Информации о том, что она была пьяна у силовиков нет. В социальных сетях некоторые пользователи не исключают, что виной всему состояние дорожного покрытия после небольшого дождя. Также горожане предполагают, что сказался и недостаток водительского опыта.

Как стало известно журналистам «Комсомолки», Анастасия проживала в Управленческом. Она подрабатывала промоутером на раздаче листовок и шаров, никогда не была замечена в каких-либо лихачествах на дороге, да и за руль села совсем недавно.

Знакомые Анастасии гадают - куда она поехала? Фото: СОЦСЕТИ

— Машину ей подарили родители. Настя всегда ездила аккуратно, она очень ответственная девочка была. Если поздно возвращалась домой или в темное время суток куда-то надо было ехать, ездила с парнем или подругой, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Наталья Семенова (личные данные изменены), знавшая погибшую.

«Это на нее совсем не похоже»

По словам нашей собеседницы, все окружение Анастасии сейчас в настоящем шоке. Люди не понимают, зачем ей понадобилась ехать в сторону города на ночь глядя.

— То, что она поехала на машине в сторону Самары в такое время, при такой погоде, одна и на большой скорости — это на нее совсем не похоже, — продолжает Наталья. — С парнем она не ругалась, с друзьями тоже.

Семенова говорит, что Анастасию видели ее знакомые буквально за 10 минут до трагедии:

— Она была веселая и сказала, что в магазин поедет и вернется. В какой, зачем? Может в ТЦ «Куб» собиралась за продуктами, может еще куда. Но зачем так поздно в Самару? Этого никто не знает. Телефон ее изъяла полиция.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все подробности трагедии. Назначен ряд необходимых экспертиз. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Анастасии.

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