«Да это же просто игрушка»: стрелявшего в центре Самары мажора посадили под домашний арест в шикарный особняк

16 сентября перед судом предстал парень, устроивший стрельбу в центре города Фото: Александра БУДАЕВА

Перед судом сегодня, 16 сентября, предстал Семен Мещеряков - так зовут паренька и белом костюме, который в ночь с 10 на 11 сентября устроил в центре Самары громкую во всех смыслах вечеринку.

Семен отмечал день рождения - 10 сентября ему исполнилось 20 лет. После полуночи кураж перешел все границы: сначала прямо на проезжей части молодежь начала палить друг в друга из петард, а потом Семен открыл багажник белой «Приоры», достал оттуда... автомат, вышел на перекресток и дал несколько очередей в разные стороны.

- Это игрушка была, ее спокойно в интернете купить можно, - объяснил сегодня сам Семен.

Семен, по его словам, раскаялся и сам пришел в полицию. Фото: Александра БУДАЕВА

По этому поводу сейчас назначена экспертиза, однако предварительно специалисты говорят: да, оружие было охолощеным и выглядело страшнее, чем было на самом деле. То есть шум и видимость выстрела была, но попади снаряд в человека, вреда здоровью он бы не причинил.

Впрочем, при обыске, который полицейские провели в частном доме, где Семен живет с родителями и братом, найден был еще и пистолет с патронами. Боевой или нет, а также кому он принадлежит, сейчас выясняется.

К слову, в момент обыска Семена дома не было, и где он, никто объяснить не смог - это следует из материалов дела, озвученных сегодня в суде. При этом виновник переполоха утверждает, что не знал, сколько шуму наделал, и что его разыскивают:

- Я был неправ, понял это и пришел в полицию. Сам, - заявил Семен.

Его визит был настолько долгожданным, что силовики решили с ним не расставаться. На ночь его отправили в ИВС, а на следующий день - в суд, где следствие просило посадить его под домашний арест и запретить ему общение с внешним миром.

Суд попытался выяснить, чем занимается Семен. Но тот не был ни в чем уверен - то ли учится, то ли работает.

Наконец, его адвокат предоставил документы, из которых следует, что паренек с 2019 года работает менеджером в некой фирме и проявил себя настолько ответственным сотрудником, что ему без тени сомнений выдали отличную характеристику.

До 11 ноября Семен просидит по домашним арестом в трехэтажном особняке своего отца. Фото: Александра БУДАЕВА

Суд ходатайство следователя в итоге удовлетворил. До 11 ноября Семен просидит по домашним арестом в трехэтажном особняке своего отца. Его это, впрочем, вполне устраивает.

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