Появилось видео пальбы из автомата в центре Самары ночью 11 сентября 2021 года

Полиция ищет нарушителей спокойствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский блогер Дмитрий Бегун опубликовал видео одного из участников стрельбы на пересечении Некрасовской и Куйбышева. В ночь на 11 сентября 2021 года компания молодых людей устроила фейерверк-шоу в центре Самары, которое закончилось стрельбой из оружия.

На опубликованном видео видно, как один из парней достал из багажника припаркованного автомобиля автомат и раздал очередь в небо. Далее его поддержал другой молодой человек, который несколько раз выстрелил из пистолета. Все это сопровождалось дикими криками парней и девушек.

Как сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, по данному факту сейчас проводится проверка. Полицейские устанавливают личности стрелявших парней, а также все обстоятельства происшествия.

По словам блогера, который выложил видео одного из участников, теперь буйной молодежи может грозить реальное наказание, вплоть до лишения свободы. Однако, если оружие не боевое, то молодые люди могут отделаться штрафом или условным сроком.

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Полиция уже пытается установить личности «героев» этих событий (подробности)