«Они хотя бы живы? Конечно же, нет»: в Тольятти после получения наследства бесследно исчезли мать и дочь

Их не могут найти вот уже 10 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

- Она, конечно, была не образцом моральных устоев и, может быть, не очень хорошей матерью, но такого точно не заслужила, - подруги Надежды Барменковой потеряли с ней связь много лет назад. Молодая мать просто исчезла, как и ее 3-летняя дочка Полина. Следствие считает, что обе были убиты из-за квартир, которые Надежде завещала ее бабушка.

Богатая наследница

Весна 2009 года. Надежда Барменкова с дочкой Полиной живет в небольшой квартирке на ул.Куйбышева,28 в Тольятти. Надежда перебивается случайными подработками, частенько пьет, приводит домой многочисленных друзей.

Однажды среди них оказывается Галя. Надя жаловалась знакомым: вот бабушка умерла, представляете? В наследство две квартиры оставила, а я, мол, паспорт потеряла, не могу их получить. Вот ведь беда! А так бы стала богатой наследницей, бабушкины квартиры бы продала, себе новую купила, рассчиталась бы с долгами и… зажила, наконец, в свое удовольствие, никогда больше не задумываясь о том, где взять денег.

И тут Галя смекнула: на этом же можно подзаработать! Ведь есть же у нее давняя знакомая Наташа Кузнецова – та когда-то работала в милиции, и у нее наверняка остались нужные знакомства. Галя познакомила Надю и Наташу, рассчитывая, что Надя ее потом отблагодарит за помощь. Но не дождалась.

Потому что Наташа впутала в это дело Лилию Малебскую – та занималась и сделками с недвижимостью, и оформлением наследства, да и вообще славилась большими связями. Вот только одной лишней копейки из рук упускать Малебская не собиралась.

Лилия Малебская занималась сделками с недвижимостью, оформлением наследства, да и вообще славилась большими связями Фото: Соцсети

Под строгим надзором

То, что происходило дальше, рассказывала впоследствии сама Наталья Кузнецова. Перво-наперво, Лилия прислала к ней своего человека – Петра Орлова, правда, он всем представлялся Вадимом Беловым. Петр-Вадим должен был жить с Надей под видом квартиранта и контролировать, чтобы она была во вменяемом состоянии в те дни, когда ей нужно будет присутствовать в госучреждениях и ставить подписи в официальных документах, оформлением которых занималась Наталья.

Схема была проста. Наде восстановили паспорт, помогли ей вступить в права наследования, открыли на ее имя сберегательную книжку, на которую впоследствии должны были поступать деньги от продажи квартир. Надежда подписала доверенность на имя Натальи, чтобы та занималась всеми наследственными делами.

Далее ее было решено переселить в другую квартиру, чтобы ту, в которой она жила, на ул.Куйбышева, и вторую, доставшуюся в наследство – на ул.Гидротехнической – можно было спокойно продать.

Так на горизонте появился некто Пронин – владелец квартиры на ул.Фрунзе, 17, который «по доброте душевной» оформил на Надю и ее дочку дарственную. При этом, по словам Натальи, Наде эту квартиру даже не показали.

За свои услуги Наталья получила 100 тысяч рублей - очень приличную по тем временам сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продала с потрохами

Пожалуй, в последний раз Надю и Полину Наталья видела на сделке по продаже квартиры на ул.Куйбышева, где тогда жили Барменковы. За «убитую» двушку покупатель выложил 900 тысяч рублей наличными. Деньги сразу забрала Малебская, выдав Наталье небольшую сумму для погашения Надиных долгов за коммуналку.

Наталья проследила, чтобы все долги были оплачены, потом вместе с Надей сходила в ЖЭК и удостоверилась, что той проставили в паспорте необходимые штампы о том, что она выписана из квартиры на ул.Куйбышева, 28. После этого Надя, Полина и Петр-Вадим вместе поднялись в квартиру. Что было с ними дальше, женщина не знает.

- Когда я отдавала Лилии Малебской сберкнижку, паспорт Нади, документы на квартиры и свидетельство о рождении Полины, я, помню, еще спросила: «С ними все будет в порядке?» Лилия ответила что-то вроде «Конечно, это не моя «тема», - вспоминала позже Наталья. – Но когда позже меня вызвали в полицию для дачи показаний, Лилия откуда-то об этом узнала и сама вышла на меня, приказав «не трепаться» о Барменковых. Я спросила: «Они хотя бы живы?» А она ответила: «Конечно же нет, не просто так же тебя вызывают в ОВД».

Продолжение следует...

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