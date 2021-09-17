В Самарской области возбудили три дела на девочку, которую избили за то, что она пришла в магазин в купальнике

У Яны теперь серьезные проблемы со зрением Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Очень странные дела творятся в Сызранском районе. 12 августа в поселке Междуреченск были избиты два подростка – Яна и Саша попали в больницу с травмами головы, у Яны теперь серьезные проблемы со зрением, у Саши выбиты зубы.

Поводом к рукоприкладству стал… купальник. Как рассказала корреспонденту «КП-Самара» Яна, в тот день она с подружкой решила сходить с пляжа до магазина в купальниках. Яна взяла с собой собаку, забыв намордник на пляже. Пока ждала подругу у входа в магазин, к ней начали предъявлять претензии взрослые: мол, чего в купальнике шастаешь – ни стыда, ни совести, да и собака без намордника – это вообще ни в какие ворота не лезет. Яна сначала отошла, потом огрызнулась, потом на нее налетели с кулаками недовольные взрослые. Девочка начала отбиваться, но взрослых было трое, а она одна.

Позже подругу защищать пришел Саша, но его несколько раз ударили так, что он потерял сознание, а когда пришел в себя, выплюнул часть выбитых зубов.

Саша пытался заступиться за подругу, и в итоге тоже попал в больницу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Родители подростков написали заявления - тем более, что некий Семен, который, по словам детей, еще и угрожал им оружием. Этот же Семен предположительно заявил отцу Яны, что его дочь была наказана «по законам Шариата».

Между тем, Семена и его спутниц сызранская полиция к ответственности привлекать не спешит. Они не только на свободе, но и даже фигурантами уголовного дела пока не являются. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил отец Яны - Анатолий Николаевич.

Недавно семья получила официальное уведомление от сызранской полиции. В документе значится: на Яну возбудили сразу 3 административных дела: за распитие спиртного в общественном месте, за появление в общественном месте в состоянии опьянения и… за побои, нанесенные взрослым. Ее родителей также хотят наказать - за то, что их ребенок якобы пьянствует и дебоширит.

На Яну возбудили сразу три административных дела, плюс еще одно - на ее отца Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Яна не пила спиртного, медосвидетельствование полиция не проводила, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Анатолий Николаевич. – Ее подруге 18 лет, в тот день девочка пила пиво – имеет право. Моя дочь пила квас, доказательств обратному нет.

Анатолий Николаевич уже написал жалобу в прокуратуру и полицию с просьбой разобраться в ситуации. Редакция «КП-Самара» также направила запросы в правоохранительные ведомства. О полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

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