«Крылья Советов» — «Ростов» 18 сентября 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ

"Крылья Советов" готовились к матчу на клубной базе Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» 18 сентября 2021 года принимают на стадионе «Солидарность Самара Арена» футбольный клуб «Ростов». Игра начнется в 17:30 по местному времени (16:30 по московскому).

Самарцы в прошлом туре уступили в Москве «Локомотиву». Сейчас они расположились на 11 позиции. В этой встрече коллектив Игоря Осинькина рассчитывает на три очка. В строю все основные игроки, форму команда набрала неплохую. Даже в проигранном поединке с железнодорожниками волжане смотрелись достойно.

Подопечные Юрия Семина пока буксуют. Они на 12 месте. В предыдущие выходные дончане заканчивали матч с «Краснодаром» в большинстве, но могли скорее проиграть, нежели победить. Тренерские перестановки, потеря ведущих футболистов, таких как Норманн — все это сказывает на текущей форме гостей. Начало сезона у них получается непростым.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «КС». На них коэффициент 2,22. На ничью — 3,44. На победу «Ростова» — 3,52.

Между собой в Премьер-лиге соперники встречались 50 раз. 16 побед у «Крыльев», 19 — у Ростова-на-Дону. Еще 15 раз поединки закончились вничью.

Рассудит «Крылья Советов» и «Ростов» Игорь Панин из Дмитрова. Ему будет помогать ВАР. Видеотрансляция противостояния будет показана по «Матч Премьер».

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