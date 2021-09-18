«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ростовом» в Самаре

"Крылья Советов" показали яркую игру в атаке Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» принимали «Ростов» в 8 туре Тинькофф РПЛ. Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» и получилась весьма напряженной.

В начале встречи соперники присматривались друг к другу. В первые 10 минут до острых моментов не доходило. Мячом же, ожидаемо, больше владели хозяева.

Ударов тоже почти не было. Разве что Комличенко пристреливался со штрафного, но был неточен. У «КС» с дальней дистанции бил Зиньковский, но Песьяков спокойно поймал снаряд.

Первый момент создали хозяева. На 17 минуте после отличной комбинации Горшков оказался на ударной позиции в штрафной, но пробил мимо ворот. Вскоре Юрий имел шанс отличиться со стандарта, но вратарь гостей спокойно поймал мяч.

На 22 минуте «Ростов» поймал «Крылья» на контратаке. Алмквист ворвался в штрафную, воспользовавшись ошибкой Солдатенкова, и выкатил мяч под удар Комличенко. Нападающий был точен — 0-1!

«Крылья Советов» побежали отыгрываться. Создали несколько моментов, но им не повезло в завершающей стадии. Где-то своих партнеров выручал Песьяков, где-то не хватало точности нападающим «КС», в частности Сергееву.

На 39 минуте хозяева пропустили еще одну контратаку по левому флангу, после навеса Мамаев затолкал мяч в сетку, но ВАР отменил взятие ворот.

Вскоре «Крылья» имели отличный шанс сравнять счет, но Глушенков не попал по мячу из выгодной позиции. Впрочем, самарцы все-таки смогли восстановить равновесие до конца тайма. Баштуш после прострела Ежова на 43 минуте забил в свои ворота.

Во втором тайме «КС» продолжили атаковать, и на 50 минуте Бегич забил свой первый мяч за клуб. Защитник во время атаки вторым темпом после углового получил мяч на линии штрафной и красиво пробил в девятку — 2-1!

Хозяева не остановились на достигнутом и продолжали идти вперед. На 58 минуте Глушенков воспользовался ошибкой Пояркова, неудачно откатившего мяч вратарю, и спокойно пробил мимо Песьякова.

Спустя 10 минут Глебов сократил отставание гостей. Он здорово пробил из-за пределов штрафной, воспользовавшись отскоком мяча от защитника соперника. 3-2!

В дальнейшем обе команды имели шансы отличиться, но им не хватало удачи. Но на 91 минуте «Крылья» еще забили. Сарвели здорово разобрался в штрафной после паса Пиняева и точно пробил в угол. 4-2!

«Крылья Советов» набрали три очка и теперь у них в активе 10 баллов. Они поднялись на 10 строчку. «Ростов» скатился на 13 место, имея 6 очков в активе.

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