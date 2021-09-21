«В «Крыльях» все могут попасть в сборную»: Антон Зиньковский прокомментировал приглашение от Валерия Карпина

Антон Зиньковский надеется, что попадет в основной состав сборной России по футболу Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские любители футбола в эти дни радуются не только за недавнюю победу «Крыльев Советов» над «Ростовом», но и за игрока команды Антона Зиньковского. Полузащитник получил первый в своей жизни вызов в сборную России. Да, он пока лишь в расширенном списке Валерия Карпина, но это уже большое достижение. О своих ожиданиях один из лидеров «КС» рассказал клубной пресс-службе.

— Я понимаю, что это все небольшой аванс мне. Надо в ближайших играх доказать свою состоятельность и показать, что я достоин попасть в 25-26 человек, которые окажутся в окончательном списке. Надо будет доказывать и по этим матчам, если хорошо сыграю, команда хорошо сыграет, наберет очки в ближайшем матче с «Зенитом». Я думаю, от этого будет все зависеть.

Зиньковский делится, что первые мысли о сборной у него появились где-то полтора года назад, когда «Крылья» также играли в Премьер-лиге. Он показывал хороший уровень и мысли такие «проскакивали». Но, признается Антон, это было вскользь. Сейчас же он стремится исполнить свою мечту и близок к этому.

Хавбек отмечает, что прибавляет не только он, но и весь коллектив «КС»:

— Мы прибавляем и как команда, и как отдельно каждый игрок. Мы выходим на новый уровень. Постепенно. Я думаю, что дальше будут лучше и лучше матчи, состояние и игра.

С главным тренером «Крыльев» Игорем Осинькиным Зиньковский по поводу столь приятной для него вести поговорили не очень много.

— Единственное, что он сказал, что игра с «Ростовом» была лучшая из тех, которые были для него. Это все, что он сказал. А так все поздравили, но поздравлять пока не с чем. Потому что нужно попасть в основной список и тогда можно будет поздравлять, пока не с чем, — подчеркнул Зиньковский.

Высказался Антон и по поводу непростого графика самарской команды, которую ждет кубковый поединок со «Знаменем» в Ногинске, а потом сложнейший выезд в Санкт-Петербург в гости к чемпиону страны «Зениту».

— Конечно, будет ротация. Все в первую очередь думают о матче с «Зенитом». Чемпионат — это самое важное. Но Кубок, после нашего успешного выступления в прошлом сезоне, никто не должен забывать, должны готовиться все, тоже выступить хорошо в этом сезоне, — считает игрок. — Мы приложим все силы, чтобы пройти дальше, чтобы как минимум дойти до финала (улыбается), а дальше, как пойдет. Будем стараться, там много матчей. Но в любом случае мы все в уме держим «Зенит» — это наш ближайший матч в РПЛ. У нас будет двойной выезд, будет немного потяжелее. Хотя «Зенит» только вчера играл, а потом у них Лига чемпионов, я думаю, они о ней тоже думают.

Зиньковский сказал пару слов и своей неординарной технике. Антона по праву считают одни из лучших дриблеров лиги, но сам он признается, что сейчас никакие финты не отрабатывает:

— Такие мелочи отрабатывать не стоит в 25 лет. Мы отрабатываем какие-то командные действия. Если сам, то это уже какие-то удары, завершения, потому что это больше должно помочь команде — какой-то пас или удар, чем дриблинг.

В завершении разговора с коллегами из клуба Антон Зиньковский заявил, что взял бы в сборную вместе с собой нападающего Ивана Сергеева и вратаря Ивана Ломаева, защитника Юрия Горшкова на фланг, да и вообще всю команду:

— Я думаю, что у Вани Сергеева хорошие шансы. Он хорошо проводит последние матчи, думаю, если бы еще парочку забил, то точно бы попал в сборную. Ваня Ломаев отлично смотрится, он сейчас один из лучших голкиперов в России. В «Крыльях» все молодые и могут попасть в сборную совершенно спокойно.

Ближайший матч «Крылья Советов» проведут уже завтра, 22 сентября. В Ногинске им предстоит игра группового этапа Кубка России против местного «Знамени».

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