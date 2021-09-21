«В полицию звонили? Да меня там все знают!»: в Тольятти многодетная мать избила дочку на глазах у прохожих

Девочку "воспитывали" прямо на оживленном перекрестке, мать не отрицала, что была выпимши Фото: Алексей ФОКИН

Тольяттинские волонтеры просят помощи в поиске и привлечению к ответственности неадекватной мамаши, которая вечером 20 сентября прямо на улице сначала накричала матом на свою малолетнюю дочь, а потом нанесла ей несколько ударов по голове, от которых девочка упала.

Громкие крики в районе жилого дома на ул.Мира,150 привлекли внимание прохожих, которые пригрозили вызвать полицию, а в ответ услышали поток ругани. Видеозапись перебранки мы не выкладываем из-за обилия нецензурной лексики. Неизвестно, чем бы закончился этот вечер, но к плачущей девочке подошла ее бабушка и увела малышку прочь с улицы.

Официально имя буйной незнакомки пока не называется, однако предположительно ее зовут Екатерина, в свои 28 лет она имеет судимость за воровство и четверо детей мал-мала меньше.

Согласно данным, опубликованным в открытом доступе, несколько лет назад Екатерина с подругой обокрали спящую девушку, у которой они были в гостях. Они вынесли из ее квартиры не только технику (два телевизора и пылесос), но и бытовую химию, плюс «Роллтон» и приправы. Воровки прихватили с собой еще и паспорт владелицы квартиры, а потом по нему «прописали» у нее толпу нелегальных мигрантов. За свои «подвиги» подружки получили по полтора года условно.

По данным собственных источников «КП-Самара», когда Екатерине сказали, что на нее напишут заявление в полицию по факту жестокого обращения с ребенком, она лишь рассмеялась и заявила что-то вроде «Да меня и так там давно уже все знают».

Что ж, семейка и в самом деле приметная. Мама девушки – та самая бабушка, которая увела пострадавшего ребенка подальше от скандала, - 2 мая 2013 года была задержана полицейскими с партией героина в кармане. Женщина сумела всех убедить, что «порция» там маленькая (17 с лишним граммов) и предназначалась исключительно для нее самой. Что ж, следствие, а следом и суд ей поверили, и подсудимую приговорили к 3 годам колонии общего режима. Выйдя на свободу, дама открыла в себе новые таланты и сейчас работает риелтором.

Разумеется, мы пока не можем утверждать, что эти две женщины - действительно фигурантки скандальной истории с избиением ребенка на улице. Это предстоит выяснить уполномоченным структурам. Мы просим считать эту публикацию официальным обращением в органы системы профилактики. В Тольятти неоднократно фиксировались случаи жестоко обращения с детьми. В июне 2019 года в многодетной семье забили до смерти 2-летнюю Ксюшу за то, что она перепачкалась йогуртом. Смеем надеяться, что тольяттинские органы опеки и полиция не допустят повторения трагической истории.

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