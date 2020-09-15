В Тольятти умирающую девочку накрыли одеялом с головой, чтобы она не мешала гулянке родителей

2-летняя Ксюша умерла 9 июня 2019 года Фото: Соцсети

Кричали по любому поводу, били по голове, с размаху кидали в кроватку - методы, которыми «воспитывали» малышку из Тольятти, вызывают шок и ужас. Свидетели об увиденном вспоминают со слезами, многие винят себя и спрашивают: а можно ли было спасти ребенка?

Голова, как воздушный шарик

Когда Зинаида Проскурина пришла устраиваться на работу, начальство ею сначала восхищалось: в 24 года родила троих детей, при этом хорошо выглядела и вскоре после родов вышла на работу.

Потом ей сочувствовали: старший сын остался с бывшим супругом, «новый» муж лежал тюленем на диване и не работал, и ей пришлось растить дочь от первого брака, да еще и, родив «новому» мужу сына, вскоре оторваться от младенца, чтобы заработать денег на еду.

Но потом возникло страшное подозрение: от помощи женщина отказывалась, пила и материлась похлеще завсегдатаев пивных баров. Образ жертвы понемногу рассеялся, и выяснилось: почти все, что рассказывала эта женщина, - ложь. Настоящей жертвой в семье была 2-летняя девочка Ксюша.

Девочка мертва, ее мать и отчима привлекают к уголовной ответственности за истязание ребенка Фото: Соцсети

- В первый же день она начала жаловаться, что у нее нет денег на еду. Я купила два пакета всякой всячины и даже помогла донести их до квартиры – она же после родов, ей тяжелое таскать нельзя, - вспоминала сегодня на суде Станислава О. – Когда мы пришли, муж ее с младенцем лежали на диване, а на коврике возле двери – девочка. Я ее не заметила бы, если б она голову из-под одеяла не высунула.

Девочка на коврике и была 2-летней Ксюшей. С синяком под глазом, сломанной ручкой, туго перевязанной бинтами, и больными зубками. Увидев незнакомку, малышка… бросилась к ней обниматься. Женщина сразу дала ей пряник, попросила родителей принести воды – не всухомятку же жевать.

- А мне этот мужик и говорит: мол, не надо ей воды, а то ночью описается, не будешь же ты сидеть возле нее. Я ему ответила: сколько надо, столько просижу, а могу и вовсе к себе забрать. Тут Зина обрадовалась и говорит: забирай! Я и забрала, - рассказала свидетель.

Возможно, останься девочка у Станиславы, была бы жива. Но к вечеру следующего дня Ксюша начала скучать по маме и плакать, ее пришлось вернуть.

В мае прошлого года у Антона и Зинаиды родился общий сын Фото: Соцсети

- Когда за ней приехал Антон Проскурин, муж Зины, Ксюша сидела у меня на руках. Увидев его, она вздрогнула всем тельцем. Тогда я спросила ее: это папа тебя бьет? Она ответила: «Папа, мама». Но Зина заявила, что она просто больше слов не знает, никто ее не бьет, а укажет она на кого угодно, потому что ничего не понимает, - женщина очень переживает, что не смогла тогда помочь девочке. - А на следующий день Зина уже рассказывала мне, что у дочки, видимо, флюс, от которого полголовы раздуло – на воздушный шарик похоже, очень смешно, по ее словам, это выглядело.

На самом деле голову у девочки, вероятнее всего, раздуло от страшных травм, в течение суток она умерла. Смерть зафиксировали 9 июня.

Стоны в темноте

Последней из «посторонних» девочку видела Наталья – подруга Зинаиды. Она старалась приходить в дом, когда Антона Проскурина там не было, потому что он ей никогда не нравился.

- Я видела синяки у Ксюши на теле, но Зина уверяла, что ребенок просто неуклюжий и часто падает. Однажды, когда Антон был дома, а у Ксюши под глазами «красовались» новые синяки, я напрямую спросила его, зачем он бьет дочь. А он ответил: это не мой ребенок, мне все равно, - рассказала сегодня в суде Наталья.

Во время следствия Антон Проскурин полностью признал вину, но на суде пока отказывается давать показания Фото: Соцсети

Тогда Зинаида была беременна третьим ребенком, на сей раз от Антона Проскурина, и пара ждала рождения малыша с нетерпением. А Ксюша, которая требовала к себе внимание, частенько их, видимо, раздражала. По словам Натальи, однажды девочка упорно не хотела ложиться спать, чем вывела из себя отчима, тогда он взял ее за ручку и за ножку, поднял над полом и бросил сверху вниз на детскую кроватку так, что она ударилась о борта.

- После этого инцидента мы не виделись несколько месяцев, - призналась Наталья. – В мае я позвонила Зине, она сказала, что сбежала из больницы, где лежала на сохранении. Мы встретились, она была пьяная в сопровождении какого-то молодого человека, к которому вроде как ушла от Антона. С ними была и Ксюша – в грязной одежде с нечесаными волосами. Пока мы болтали, она упала с качелей и разбила губу.

Интересно, что после родов из больницы Зинаиду забирал не новый ухажер, а Антон Проскурин. Друзей семьи даже позвали на праздник, устроенный в честь выписки. Он тоже закончился скандалом.

- У Ксюши была перебинтована ручка, она подошла ко мне и знаками показала, что ей больно, - вспоминала Наталья. – Я начала допытываться, что с ней. Сначала мне говорили, что она опять упала, потом Антон признался: это он ее дернул за руку, когда они переходили дорогу, и она оступилась. Я не сдержалась и спросила, неужели нельзя было поаккуратнее это сделать. В ответ он схватил меня за шею и пообещал, что, если я сообщу об этом в полицию или органы опеки, он отомстит мне и моему ребенку. Я испугалась и ушла.

Уголовное дело Антона Проскурина рассматривает Самарский областной суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующий раз Наталья к Проскуриным попить пива пришла в ночь с 8 на 9 июня. Было поздно, свет в комнате не горел, взрослые отдыхали на балконе.

- Я увидела, что Ксюша лежит на матрасе на полу, с ног до головы накрытая одеялом. В какой-то момент мне показалось, что я услышала стон. Я подошла, чтобы посмотреть, что с ней. Но, когда хотела приподнять одеяло, на меня одновременно начали орать Зина и Антон: «Не смей этого делать, мы ее только что «усыпили». Антон был в ярости, я не стала больше ни о чем спрашивать и ушла.

Следующей ночью 2-летняя Ксюша умерла. Эксперты позже насчитают около 40 ударов на ее маленьком теле, два десятка из них пришлись по голове.

Кто кого?

Вину на себя взял Антон Проскурин, сейчас его судят за убийство, истязание и причинение тяжкого вреда здоровью малолетней по неосторожности. На суде он пока отказывается давать какие-либо показания, но на стадии следствия вину признавал в полном объеме.

Зинаида Проскурина изначально считалась потерпевшей. Но через несколько дней после смерти дочери она показала подруге фотографии из так называемого домашнего архива – на ней запечатлена плачущая и окровавленная Ксюша с синяками и разнообразными травмами в последние месяцы жизни. Предположительно, есть там и фото умирающего либо мертвого ребенка. Эти кадры, благодаря волонтерам организации «Право на счастье», попали в итоге к следователям, после чего на Зинаиду Проскурину также возбудили уголовное дело.

Волонтеры из организации "Право на счастье" поставили на могилке девочки памятник. Фото: предоставлено волонтерами

Кто из «родителей» измывался и снимал результаты своих пыток на фото, пока доподлинно не ясно. Вероятно, этот вопрос попытаются выяснить на следующем заседании – Зинаиду Проскурину привезут для дачи показаний.

Женщина сейчас тоже под следствием – ее обвиняют в истязании дочери и неисполнении обязанностей по воспитанию малышки. Следователи не нашли доказательств того, что она могла нанести дочери столь страшные удары. Однако свидетели того, как мать обращалась с дочерью, говорят: она частенько била малышку по голове. Что скажут друг другу супруги Проскурины, увидевшись спустя год после смерти Ксюши, узнаем совсем скоро.

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