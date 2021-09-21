«Оказавшись в русской больнице, растерялся»: самарские врачи спасли немецкого лингвиста от коронавируса

Марио Фройдеман не думал, что заразится коронавирусом Фото: Ольга НОВИКОВА

Самарские врачи спасли заболевшего коронавирусом лингвиста из Германии. Марио Фройдеман приехал в Самару отдохнуть, а оказался на больничной койке Клиник СамГМУ. Профессионализм российских врачей позволил за две недели поставить пациента из Европы на ноги, и уже завтра Марио возвращается на родину

«С врачами говорил на смеси русского и английского»

41-летний Марио Фройдеман, преподаватель латыни, древнегреческого и английского из Германии, очень любит Самару и Волгу. Он нередко приезжает сюда летом к друзьям и проводит здесь отпуск. Но в этом году что-то пошло не так. Уже через четыре дня после приезда Марио почувствовал себя плохо, у него поднялась температура.

- Я никогда не боялся заболеть коронавирусом, думал - я молодой, здоровый, мне ничего не будет. Прививку не делал, но перед поездкой сделал ПЦР-тест, который показал отрицательный результат, - рассказал Марио. – А тут температура за 38, и держится, ничем ее не сбить. Я сначала думал, что это просто бронхит. Но друзья сказали, что ПЦР-тест может дать неправильный результат, и убедили меня обратиться в больницу.

Завотделением Анна Любушкина: врачи быстро нашли с Марио общий язык Фото: Ольга НОВИКОВА

Марио признается - поначалу, оказавшись в русской больнице, он растерялся. К счастью, он неплохо говорит по-русски, это помогло наладить коммуникацию.

- Я вырос в Восточной Германии, поэтому у меня не было какого-то предубеждения против российской медицины, - говорит он. – Но все равно – впервые оказался в российской больнице и, конечно, переживал. С врачами общались на смеси русского и английского языков, мой лечащий врач говорила по-английски, это, конечно, упростило ситуацию. В результате прекрасно друг друга понимали. И вообще врачи очень профессиональные, разницы с европейской медициной не чувствовал.

«Состояние вызывало опасения»

Как рассказала заведующая инфекционным отделением №1 Клиник СамГМУ (COVID) Анна Любушкина, Марио поступил в Клиники 9 августа, на 9й день болезни.

В стенах Клиник СамГМУ Марио провел 16 дней Фото: Ольга НОВИКОВА

- Состояние при поступлении мы расценили как средней степени тяжести с высокой фебрильной лихорадкой, с одышкой, - рассказала Анна Любушкина. – Поражение легких по данным КТ составляло 20%, ему требовалась респираторная поддержка кислородом. Поначалу его состояние вызывало опасения, мы за него тревожились: ведь даже получая кислород, сатурация продолжала падать. Но пациент очень дисциплинированно выполнял все наши рекомендации и в целом был очень позитивен, настроен на победу. Думаю, это также помогло нам справиться с коронавирусом. Это наш первый пациент из Европы с ковидом, хотя иностранцев из других государств лечить приходилось.

В инфекционном отделении Клиник СамГМУ Марио пробыл 16 дней. Процент поражения легких при выписке снизился почти втрое и составил всего 7%. Сейчас Марио готов вернуться в Германию.

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