«Знамя» — «Крылья Советов» 22 сентября 2021 года: прямая трансляция матча группового этапа Кубка России по футболу

"Крылья Советов" - явный фаворит поединка Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Знамя» и «Крылья Советов» 22 сентября 2021 года проводят матч второго тура в группе 9 Бетсити Кубка России по футболу. Игра начнется в 17:00 по самарскому времени (16:00 по московскому) и состоится в Ногинске.

Самарцы накануне провели тренировку на клубной базе, а после этого вылетели в Москву. Вполне вероятно, что Игорь Осинькин сегодня прибегнет к ротации состава. У «Крыльев» впереди матч РПЛ с чемпионом страны «Зенитом» и, возможно, лидеры команды получат небольшой отдых перед ним. В любом случае, на кубковую игру отправились основные футболисты команды, состав у «КС» неплохой, гости являются явным фаворитом.

У «Знамени» есть звездные игроки, но они уже доигрывают. Все российские любители футбола наслышаны про Романа Павлюченко, Рената Янбаева и Романа Шишкина. Возглавляет коллектив Анатолий Кертоакэ. Сезон у него показ не задался — в ФНЛ 2 ногинский клуб идет в зоне вылета, а в первом туре Кубка проиграл «Енисею» со счетом 0-4.

Букмекерские конторы также отдают предпочтение гостям. Коэффициент на их победу — 1,28. На ничью — 5,50. На хозяев поля — 8,50.

Раньше между собой соперники не встречались. Это первый их матч между собой.

Встреча пройдет на стадионе «Знамя». Главный судья — Инал Танашаев из Нальчика. Видео трансляция матча будет вестись на «Телеспорте».

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