Оберег из рябины и планы на ближайшие полгода: что делать в день осеннего равноденствия в Самаре 22 сентября 2021 года

День осеннего равноденствия - начало астрономической осени ФОТО: Евгений Баранский

Среда, 22 сентября, в Самаре — необычный день. Сегодня в 23:21 по местному времени будет осеннее равноденствие. Солнце по эклиптике пересечет небесный экватор и перейдет из Северного полушария небесной сферы в Южное.

— В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи одинакова, день равен ночи. Далее ночь, отбирая время у дня, продолжит расти, что очень хорошо для астрономов. Солнце будет подниматься на все меньшую высоту, восходить и заходить все ближе к югу. Летние созвездия постепенно скрываются в лучах вечерней зари и сменяются зимними. С осенним равноденствием наступает астрономическая осень в наших краях, — делятся представители клуба «АстроСамара».

Но не только для любителей звездного неба это событие является знаменательным. С днем осеннего равноденствия связано много традиций и ритуалов. В том числе, в старину в этот день проводили праздник урожая и гулянья. Люди благодарили природу за дары перед холодной зимой, а хозяйки пекли пироги с капустой, мясом и брусникой.

Именно в день осеннего равноденствия люди срывали плоды рябин, делая из них домашние обереги от темных сил и дурного глаза. Кисти рябины вставляли вместе с листьями между оконными рамами. Если вы верите в это, то можете прочитать материал «КП-Самара» про то, где в городе горят костры рябин.

Издавна верили, что всю осень погода будет такой же, как была в день осеннего равноденствия. Если такая примета действительно имеет место, то рекордные минимумы температуры, которые еще в понедельник были перекрыты, а также побиты минусовые температуры 1944 и 1958 года, сулят Самаре холодную зиму.

Специалисты утверждают, что в этот день на столе обязательно должны быть посуда, украшения и продукты, которые символизируют осень. Рекомендуется оформить гостиную в оранжевых и желтых тонах, приготовить тыквенный или морковный пирог, который будет главным воплощением урожайного времени. В качестве угощений необходимы также фрукты, мед и вино. Главное не переусердствовать с последним, потому что впереди еще как минимум два рабочих дня.

Знающие люди советуют 22 сентября подвести итоги всего, что было, избавиться от всего, что угнетает и мешает, а также запланировать жизнь на ближайшие полгода. Однако начинать сегодня что-то делать не стоит, лучше приступить к этому спустя пару дней. Например, со следующего понедельника.