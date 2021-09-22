«Вы еще предложите мне выброситься в окно»: в Самаре отец отказывается забирать домой сына с синдромом Дауна

В пансионате для детей-инвалидов родителям предложили поближе познакомиться с собственным сыном, но те не в восторге. Фото: samara-pans.ru

Мише (имя ребенка изменено) 11 лет. С рождения он живет в соцучреждениях, сейчас – в пансионате для детей-инвалидов. У Миши синдром Дауна, поэтому его родители не считают сына членом своей семьи.

Сразу после рождения они отказали от него. Через год, родив второго, восстановились в родительских правах. Вскоре родили третьего ребенка. Сейчас это многодетная семья, которая живет в отличной квартире в Самарском районе, получает все положенные льготы и пособия, в том числе – за ребенка-инвалида. Но Мишу берут к себе лишь на выходные и то не всегда. Потому что Миша – позор семьи. Он не умеет играть. Он плохо слышит. Его интересует только еда.

- Да, у ребенка тугоухость, но эта проблема решается при помощи слуховых аппаратов. Что касается еды, то у него очевидно недостаток массы тела – еда просто не усваивается организмом, поэтому в прошлом году в рамках проекта «Вкус жизни» мы поставляли ему лечебное питание. В этом году специальные смеси ему закупает государство, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» руководитель благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест.

Она – совершенно чужой для этого ребенка человек – знает, что на лечебном питании Миша набрал в общей сложности 5 кг, но все равно сейчас весит 17 кг при норме 25. Родители мальчика даже не знали, что именно он ест. Также как вчера впервые услышали о том, что их сын учится в 3 классе коррекционной школы и давно уже научился самостоятельно кушать.

Такая ситуация для самарского пансионата для детей-инвалидов – не что-то из ряда вон выходящее. Почти половина из 250 воспитанников – на самом деле не сироты. Нет, у них есть папы и мамы, которые живут обычной жизнью и раз в полгода пишут заявление о том, чтобы их ребенку продлили время проживания в соцучреждении в связи с тяжелой жизненной ситуацией. Новый директор учреждения зная, что любой, даже самый тяжелый инвалид, в семье чувствует себя лучше, решила разобраться в этой ситуации.

Папу Миши пригласили на консилиум в пансионат для детей-инвалидов, также туда пригласили представителей органов опеки и центра «Семья». И тут-то выяснилось, что папа и мама работают, а Мишу не забирают, потому что… не знают, что с ним делать, плюс таким образом ограждают и «защищают» от него двух других своих детей. Папа приводил сотни доводов о том, что сложившаяся ситуация – лучшее из возможных решений.

- Я пыталась объяснить ему, что они с супругой фактически лишали мальчика все эти годы возможности найти себе других папу и маму, которые не испугались бы диагноза, - говорит Ольга Шелест. – Ведь синдром Дауна – не приговор: с такими детьми нужно заниматься и развивать их, помочь в этом могут многочисленные профильные сообщества. Я предложила папе наладить контакт с сыном: чаще встречаться, вместе гулять, играть. А в ответ услышала: «Ну вы еще предложите мне выброситься в окно. Вдруг не разобьюсь».

Тем не менее, было решено что дальше так продолжаться не может. Мальчик прожил 11 лет в соцучреждении и, наконец, настал момент, когда родителям нужно решить: нужен им сын или нет. Поэтому Миша пробудет в пансионате до конца года. За это время родителям предстоит либо наладить с ним контакт, чтобы впоследствии забрать его в семью, либо дать ему шанс найти приемных папу и маму. Для этого биологических родителей должны лишить родительских прав.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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