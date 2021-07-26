В Самарской области впервые детей-инвалидов отправили в гости в реальные семьи

Две девочки уехали в гости на месяц. Фото: Ольга Шелест

В Самарской области впервые детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями забрали в гости две обычные семьи. Так в регионе заработал проект «Я живой. Я хочу домой». Его придумали после скандала с пансионатом для детей-инвалидов: в апреле неожиданная проверка показала, что детей там кормят луком с маслом и одевают в обноски, хотя финансирование у учреждения было нормальным.

После этого министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области и благотворительный фонд «ЕВИТА» разработали совместный проект «Я живой. Я хочу домой». Семьям из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска предложили взять к себе детей-инвалидов на срок от 2 недель до полугода. Разумеется, всю необходимую помощь им готовы были оказать и чиновники, и сотрудники фонда.

- Честно? Никто из нас не питал иллюзий, что сейчас выстроится очередь из желающих пригласить в гости ребенка-инвалида, который всю жизнь прожил за высоким забором, возможно, неконтактного, точно - с ментальными нарушениями и, скорее всего, - еще и с двигательными, - признается исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест. – Но довольно быстро откликнулись несколько прекрасных женщин!

С кандидатами работали психологи, медики и другие специалисты – чтобы понять, смогут ли они ухаживать за ребенком и готовы ли к этому. Мамам пришлось учиться ухаживать за особенными детками, но их это не отпугнуло.

На прошлой неделе в семьи уехали сразу два ребенка: Асли и Люба. Пока что на месяц. Девочкам сразу объяснили: они едут в гости, а не к папе с мамой. Однако для них и это уже – настоящее приключение, ведь до этого о жизни в семье они могли только слышать.

Проект «Я живой. Я хочу домой» продолжается. Тем, кто хочет принять в нем участие, нужно заполнить простую форму по ссылке.

ЧИТАЙТЕ: ТАКЖЕ:

В Самаре детей-инвалидов кормили луком и лечили зеленкой

Внезапная проверка общественников вскрыла грубые нарушения в обращении с детьми. Директор пансионата уже лишилась своего поста (подробности)

Самарцы смогут брать в семьи детей-инвалидов на срок от двух недель до полугода

В регионе запускается пилотный проект для помощи тяжело больным воспитанников интернатов (подробности)