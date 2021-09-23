Погода в Самаре на 10 дней: как закончится сентябрь 2021 года

Осень четко заявляет свои права, не оставляя лету ни шанса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый осенний месяц попрощается с нами ярким солнцем, но в последнюю неделю тепло не будет. Синоптики поделились прогнозом, какой будет погода в Самаре на 10 дней в конце сентября 2021 года. Среди позитивных новостей - небольшое потепление, до +16 градусов в результате поступления слоев южного воздуха. Но при этом будут идти дожди, поэтому общее серое настроение сохранится.

- Благодаря юго-западной направленности воздушных масс в средней тропосфере, в Поволжье начнёт поступать более тёплый влажный воздух. К концу рабочей недели влияние южного циклона начнёт ослабевать, интенсивность осадков уменьшится, - дали прогноз в Приволжском УГМС.

В целом синоптики ждут, что температура в конце сентября будет в пределах климатической нормы. Судя по долгосрочному прогнозу гидрометцентра, после небольшого потепления столбики термометров вновь опустятся до +10 градусов. Уже в воскресенье ветер сменит свое направление и подует с севера, затем - с северо-востока. С понедельника похолодает до +10+11 градусов.

Ну а во вторник 28 сентября тучи разойдутся и выглянет солнце, чтобы озарить яркими лучами конец первого осеннего месяца. Что ж, это внушает надежду на возможную золотую осень в октябре - хочется верить, что так и будет.

Ну а ранее синоптики рассказали, будет ли в Самаре в скором времени снег. Все же прогнозы обещают, что произойдет это не так быстро. Но есть в этом и минусы: если в октябре будет столь же дождливо, как в сентябре, осенние депрессии станут еще более длинными.