Синоптики рассказали, ждать ли в Самаре снег

Синоптики рассказали, ждать ли в Самаре первый снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В некоторых регионах России жаркое лето уже успело смениться холодной осенью, а где-то и выпал первый снег.

По традиции снег первым приходит на север нашей страны, в Магаданской области уже неделю назад прошёл первый осенний снегопад. Жители в соцсетях отреагировали сообщениями «Вот и лето прошло! Пора менять резину!».

Несколько дней назад снег выпал и в Кемеровской области, его засняли на горе Мустаг лыжные инструкторы. Они явно обрадовались погоде, которая пойдёт на руку их профессии и заработку.

В ночь с 15 на 16 сентября снег выпал в Кулебаках Нижегородской области. А это уже Поволжье, соседний регион, находящийся от Самарs в 9 часах езды. К тому же это уже не первый снег для Нижегородской области – первая снежная крупа выпала в Курженском заповеднике.

Тем временем, на Самарскую область надвигается волна арктического холода. Станет заметно холоднее, по ночам в ближайшие дни ожидаются заморозки на почве и воздухе, местами температура достигнет минусовой отметки.

Однако, синоптики говорят о том, что снега в ближайшие дни нам ожидать не стоит. Осадки пройти могут, в понедельник 20 сентября может пройти дождь, но белых хлопьев, кружащихся в воздухе, нам пока не увидеть.

- Погода будет без существенных осадков и температура стабильная, от 9 до 15 градусов днём, а ночь от 0 до 6 плюс и местами на почве и в воздухе до минус трёх. Но помимо заморозков пока ничего ждать не стоит, информации о снеге у нас пока нет, - рассказала КП-Самара руководитель Приволжского гидрометцентра Людмила Анурова.

В связи с похолоданием и с целью не допустить эпидемии по гриппу, ОРВИ и ОРЗ, в Самаре раньше сроков начался отопительный сезон – 16 сентября отопление начало поступать в социальные объекты, а с 20 числа нагреваться начнут и батареи в домах.

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