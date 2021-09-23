«Ее положили на тротуар и накрыли черным мешком»: очевидцы рассказали о жутком ДТП возле парка Гагарина в Самаре

Иномарка получила серьезные повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Страшное ДТП обсуждают жители областной столицы. Вечером 22 сентября, примерно в 22:30 недалеко от парка Гагарина в страшной аварии погибла 34-летняя женщина на Peugeot 206. Ее машина влетела в столб в районе пересечения улиц Стара-Загора и XXII-го Партсъезда.

Жуткие фото с места трагедии сразу разлетелись по социальным сетям. Как делятся горожане, автолюбительницу пытались спасти медики, но травмы оказались слишком серьезными.

— Авария случилась на моих глазах. Много машин остановилось, все подбежали, открыли дверь правую переднюю, девушка была без сознания, — рассказывает в социальных сетях очевидец происшествия Светлана Р. — Пульс был, увидели сзади детское сиденье, вскрыли задние двери, там никого нет, девушка видимо съехала с круга и левой стороной въехала в столб.

По словам Светланы, сначала прибыли пожарная, милиция и спасатели, а затем уже подъехала скорая помощь. Пострадавшую доставали, взламывая левую дверь. В салоне иномарки она находилась одна.

— Ее положили на носилки, готовили к системе, вставили катетеры, но потом все сняли, переложили ее с носилок на тротуар и накрыли черным мешком, — делятся самарчанка.

Авария произошла рядом с парком Гагарина Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ГУ МВД России по региону немного рассказали о жертве ДТП. Как установили сотрудники ГИБДД, она не отличалась примерным вождением.

— В течение года водитель привлекалась у административной ответственности за нарушение скоростного режима 8 раз, — заявили полицейские.

По версии стражей порядка, в минувший вечер автоледи двигалась со стороны улицы Советской Армии. На нерегулируемом перекрестке с круговым движением улиц Стара-Загора и XXII Партсъезд она не выбрала безопасную скорость движения и въехала в световую опору, расположенную справа. Как уточняют силовики, скончалась несчастная еще до приезда скорой.

В сети пользователи, комментируя произошедшее, не понимают, как такое могло случиться.

— Могла по кольцу уходить налево, а какой-то крендель с внутреннего радиуса съезжал, могла руль из-за этого дернуть вправо, а там уже занос и разнос. Либо слишком быстро ехала и резко поворачивала налево, машину повело, захотела вывернуть руль в другую сторону. Но я тогда не знаю, насколько большой должна быть скорость и какой лысой должна быть резина, — гадают местные жители.

Все ответы предстоит найти правоохранителям. Сейчас по факту аварии проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Смотреть видеосюжет Комментарий ГИБДД о смертельном ДТП у парка Гагарина в Самаре

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