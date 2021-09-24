Стрелял и угрожал взорвать дом: начальник полиции Тольятти задержал вооруженного дебошира, закрывшегося в квартире

Полицейского наградят за его самоотверженный поступок Фото: ГУ МВД России по Самарской области

10 сентября на улице Ворошилова в Тольятти произошло ЧП. Двор многоквартирного дома оцепили спецслужбы. Как заявляли местные жители, на четвертом этаже заперся неадекватный мужчина с оружием, который угрожал стрельбой и взрывным устройством. К счастью, закончилось все без жертв и случилось это во многом благодаря смелости начальника городского управления МВД Хейруллы Ахмедханова.

Очевидцы рассказывали «КП-Самара», что все началось со скандала в доме № 71. 59-летний Александр Ф. отмечал свой день рождения в квартире, которую недавно продал. Съезжать он не спешил — это и послужило яблоком раздора с новым владельцем. Тот просил освободить помещение, но в ответ услышал ругательства обиженного продавца. Более того, как говорят соседи, Александр даже выстрелил в покупателя, но не причинил ему вреда. После этого дебошир запер дверь.

Мужчина не хотел пускать новых хозяев в проданную квартиру Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ОП № 22 Автозаводского района сообщение и стрельбе в многоквартирном доме поступило в 15:10. Туда незамедлительно направили ближайшие наряды полиции и все экстренные службы. Вход в подъезд перекрыли, а жильцов попросили не покидать свои квартиры до особого распоряжения.

— Ситуация, действительно, возникла из-за жилплощади. Подозреваемый был зарегистрирован в проданной квартире, но права собственности на нее не имел. На контакт жилец тоже не шел, беседовал с новым владельцем через закрытую дверь, — делятся в пресс-службе ГУ МВД России по региону. — Он угрожал применить огнестрельное оружие и гранату. В подтверждении своих угроз, выкрутил дверную ручку и через отверстие выстрелил сигнальным патроном.

Именно после этого и поступил звонок силовикам. На место событий прибыл в том числе и Ахмедханов. Он решил самолично поговорить со злоумышленником. Переговоры продолжались около 30 минут.

С места происшествия изъяли сигнальные патроны Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— Руководитель УМВД соблюдал меры личной безопасности. Мужчина категорически отказывался открывать дверь и угрожал оружием, — объясняют полицейские. — В итоге сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартиру подозреваемого, а Хейрулла Мирзоевич задержал подозреваемого.

В ходе осмотра жилища правоохранители нашли там сигнальную ракетницу «Сигнал охотника» — тот самый пистолет, который был в руках у нарушителя спокойствия — и 21 патрон к ней. Сейчас оружие приобщили к материалам дела как вещественное доказательство.

Задержанного направили на медицинское освидетельствование, но он отказался от его прохождения. Тогда на него составили протокол об административном нарушении за потребление наркотических средств. Также мужчину возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством. Вину в своих прегрешениях фигурант признал. Сейчас в обстоятельствах его деяний разбираются следователи.

Произошедшее вызвало настоящий переполох на улице Ворошилова Фото: соцсети

Поступок Хейруллы Ахмедханова же не остался незамеченным. Начальник областного главка Александр Винников ходатайствовал перед МВД России о том, чтобы начальника тольяттинского управления наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Стражи порядка также напоминают гражданам, что разрешать возникающие недопонимания лучше всего мирным путем. Ну а если вы все-таки стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

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