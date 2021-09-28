На месте бывшего кладбища и с парковкой в ТЦ: в Самаре разгорелся скандал из-за будущих высоток около «Гудка»

Проект строительства высоток у "Гудка" без парковок не нашел понимания у участников слушаний Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре разгорелся скандал из-за перспективы строительства двух высоток рядом с торговым центром «Гудок». На публичных слушаниях самарцы единодушно высказались против застройки с отклонением от разрешенных параметров.

Количество парковок – «0»

Построить два 25-этажных дома на территории бывшего Всехсвятского кладбища около ТЦ «Гудок» хочет ООО «Специализированный застройщик «ССК-ЮГ» - компания, аффилированная известному самарскому девелоперу Виктору Суркову. Этой же группе компаний принадлежит и сам торговый центр. Проект предполагает возведение двух 25-этажек – «Дом на Красноармейской» и «Дом на Мечникова». В одном из них будет 461 квартира, во втором – 466.

Около каждого из домов предполагается обустроить по шесть парковочных мест для маломобильных жильцов. А вот остальные парковки застройщик хочет перенести в торговый центр. На публичные слушания как раз была вынесена просьба согласовать отклонения от предельно разрешенных параметров застройки – количество парковочных мест в количестве «0» на каждую квартиру.

- У торгового центра «Гудок» большая парковка, которая пустует. Второй и третий этаж подземного паркинга имеют отдельный въезд и никак не используются. Там более 900 парковочных мест, - пояснил представитель застройщика – Павел Краснов. – Мы заключили договор аренды с «Гудком», и эти машиноместа смогут использовать жители новых домов.

«Строить дома в этом месте – безумие»

Предложение, как и сам проект застройки, вызвало возмущение у участников публичных слушаний. Местная жительница Лилия Суслина отметила, что дома собираются строить напротив входа в «Ленту», где постоянно разгружаются фуры.

- Постоянно ходить в этот паркинг мимо этих фур просто невозможно, особенно если речь о семьях с маленькими детьми, - подчеркнула она.

Местные жители отметили, что уже сейчас окрестные дворы заставлены автомобилями посетителей «Гудка», управления ФССП и Кассационного суда.

- Многие вынуждены устанавливать за свой счет шлагбаумы, возникает социальная напряженность. Строить дома без парковок в таких условиях – это безумие, - отметили местные жители.

Также участники слушаний отметили, что нет никаких гарантий, что позиция ТЦ «Гудок» по поводу парковок не изменится.

- Торговый центр могут продать другому собственнику, парковку могут сделать платной или вовсе запретить – вариантов много, - отметили участки слушаний. – Право жильцов на паркинг торгового центра как-то будет закреплено юридически?

Кроме того, много вопросов вызвала дополнительная нагрузка на транспортную инфраструктуру этого района – горожане посчитали, что при увеличении потока машин неизбежно возникнут пробки.

- Это очередной проект, который несет городу транспортный коллапс, - считает член регионального совета ВООПИиК Людмила Серых.

Также горожане попеняли застройщику, что тот собирается возвести высотки «на костях» тех, кто был похоронен на Всехсвятском кладбище. Однако строители заверили, что это не так.

- Останки 1866 горожан, похороненных на Всехсвятском кладбище, еще в июле были перезахоронены на отдельном участке Рубежного кладбища, - пояснил Павел Краснов.

Мнение участников слушаний занесли в протокол, однако по закону оно носит рекомендательный характер. Окончательное решение по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров застройки будет принимать глава города.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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