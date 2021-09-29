«Отмывал» деньги вместе с женщинами: «заказавшего» бывшую адвоката из Тольятти считают создателем ОПС

Михаил Артюхов уже больше двух лет находится под стражей Фото: СОЦСЕТИ

Орудовали три года

Скандально известный адвокат из Тольятти Михаил Артюхов оказался в центре еще одной громкой истории. Летом 2019 года его уличили в том, что он за крупную сумму заказал убийство своей бывшей гражданской жены Марины Горшковой, которое так и не состоялось — юриста сдал киллер. Теперь ему вменяют организацию преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег.

По версии следствия, в 2016 году Артюхов разработал структуру и план, по которому его организация будет наживаться на доверчивых людях.

— В период с 2016 по 2019 годы членами преступного сообщества через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц и фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность, изготавливались поддельные платежные поручения о переводе денежных средств с банковских счетов указанных фирм на счета иных подконтрольных организаций, — рассказывают в СУ СК России по Самарской области.

Как добавляют правоохранители, злоумышленники пытались все оформить так, чтобы перечисление денег не вызывало никаких вопросов. В платежные поручения вносились ложные сведения об основаниях платежа.

Следователи выявили у группировки 47 эпизодов преступной деятельности. В результате незаконных действий на расчетные счета компаний, подконтрольных членам сообщества, поступило не менее 1,5 миллиардов рублей. Не менее 50 миллионов рублей из них направили на строительство зданий на территории Тольятти — таким образом аферисты хотели показать, что все у них правомерно и по закону. Объекты эти с объектом зарегистрировали на организацию, аффилированную Артюхову.

Адвокат и 11 женщин

Как установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону, в «команду» Артюхова входили юристы, менеджеры и бухгалтеры — 11 женщин в возрасте от 33 до 53 лет.

— Все подозреваемые задержаны. Проведено более 10 обысков по местам их жительства и контрагентов фирм-однодневок. Опрошены очевидцы, изъята служебная документация, — объясняют в пресс-службе облМВД.

Сейчас возбуждено сразу несколько уголовных дел. Расследование идет полным ходом.

Что касается истории с недоведенным до конца заказным убийством Горшковой, то весной материалы по этому преступлению вернули в прокуратуру. Как считают стражи порядка, 12 июля 2019 года Артюхов попросил своего знакомого Максима Панфилова убить экс-возлюбленную либо их общего знакомого Геннадия Калараша за вознаграждение в 1 млн рублей.

Сам обвиняемый заявил, что хотел просто отыскать имущество Марины и ее нынешнего мужа, которые должны ему около 10 млн рублей.

Горшкова в свою очередь рассказывала «КП-Самара», что Михаил не хотел отдавать ей ребенка и поэтому решил ее «убрать».

Миновав несколько инстанций дело поступило в Комсомольский районный суд Тольятти. Спустя несколько заседаний судья Татьяна Иванова постановила, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК. После этого материалы вернули в надзорное ведомство.

Разбирательства продолжаются. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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