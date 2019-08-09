Платил киллеру пятитысячными: появилось видео задержания адвоката из Тольятти, обвиняемого в подготовке убийства своей бывшей

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дела СУ СК по региону предъявили обвинения известному тольяттинскому адвокату Михаилу Артюхову. Напомним, что 31 июля мужчину задержали в Автограде за организацию заказного убийства своей бывшей сожительницы Марины Г.

— Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 ст.30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ — приготовление к убийству по найму. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщают в пресс-службе СУ СК Самарской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/725100" frameborder="0"></iframe> Задержание адвоката, который готовил убийство своей бывшей сожительницы за 2 миллиона рублей.

Правоохранители также разместили видео с задержания Артюхова. Его полицейские заковали в наручники после того, как он предал 2 миллиона рублей «исполнителю убийства». Нужную сумму мужчина собрал из пятитысячных купюр.

Как рассказывала «КП-Самара» предполагаемая жертва преступления Марина, с Михаилом они были вместе 9 лет. Расстались летом прошлого года. С мужчиной остался сын Гриша, женщина оказалась с этим не согласна, а потом и вовсе начала писать заявления в полицию по поводу того, что ей не дают общаться с ребенком. Возможно, именно это стало одной из причин происходящего. Правоохранители пока подробностей не дают — говорят, что преступление готовилось на «почве личных неприязненных отношений».

Михаил и Марина были вместе 9 летФото: соцсети

— После нашего расставания он пытался забрать у меня машину, подделывал документы, пытался завести на меня уголовные дела. Все это было, я так думаю, из ревности, когда он узнал, что в моей жизни появился другой мужчина, — рассказывала Марина «Комсомолке».

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Сам Михаил во время ареста отказался признавать свою вину, не исключив, что его могли подставить. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.

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