Задержали и угрожали стрельбой и изнасилованием? Следователи выясняют, почему покончил с собой школьник из Самары

Следователи разбираются во всех обстоятельствах трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О самоубийстве 17-летнего Ильи П. из Самары (личные данные изменены) теперь говорят на федеральном уровне. Рано утром 23 сентября подростка обнаружили мертвым в квартире дома на улице Фадеева. За несколько часов до этого его допрашивала полиция. Близкие юноши считают, что два этих события связаны. Так ли это на самом деле — разбираются следователи. Ситуация находится на контроле в СК РФ.

Илья стал фигурантом уголовного дела по факту сбыта поддельных денег 22 сентября. Как стало известно журналистам «Комсомолки», он приобрел в интернете фальшивые пять тысяч рублей и встретился с друзьями. Этой фальшивой купюрой ребята расплатились с курьером, после чего их и доставили в отдел на допрос.

— Мы думаем, что там его и довели. Говорили, что прострелят ему ноги и в камеру засунут, где его изнасилуют. Ему стало плохо. Когда отец приехал за ним и предложил вызвать скорую, над ним только посмеялись и сказали, чтобы он сам звонил врачам. Мальчик был подавлен, — рассказывала «КП-Самара» родственница погибшего Светлана.

По словам Светланы, Илья никогда до этого не имел проблем с законом. Он играл в ансамбле, учился в 11 классе, вредных привычек у него не было.

Вскоре после визита к силовикам подросток вернулся домой. Свел счеты с жизнью он на балконе, и рано утром об этом стало известно.

По факту трагедии проводится проверка. Правоохранители пытаются выяснить, что послужило мотивом для этого страшного поступка парня. Действительно ли его довели стражи порядка или были какие-то еще причины? После сомнений, которые озвучили родные школьника, на ЧП обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

— Глава ведомства поручил руководителю регионально следственного управления Марату Галиханову досконально изучить прозвучавшие от родственников подростка доводы и представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях, — сообщили в Следственном комитете России.

Разбирательства продолжаются. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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