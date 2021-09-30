Яркие моменты конкурса «Клиника года»

Медицинские учреждения региона — участники конкурса «Клиника года» уже ждут вашей поддержки. Проголосовать за них можно на сайте samara.kp.ru. Также в тематическом разделе собрана полезная информация об участниках конкурса и занимательные стать на медицинскую тему.

Напомним, конкурс «Клиника года — 2021» стартовал с октября. Это ежегодный конкурс, который медиагруппа «Комсомольская правда» проводит с 2014 года. Число номинаций и количество участников ежегодно растет. Так в 2019 году страницу конкурса посетили более 40 тысяч человек. Участники были представлены в 26 номинациях. В 2020 году голосование на сайте samara.kp.ru посетили около 58 тысяч пользователей, которые отдали 13 460 голосов. Более 70 медицинских учреждений губернии были представлены в 30 номинациях конкурса.

Победителей народного голосования по традиции чествуют с размахом. Самые яркие моменты церемонии награждения собрали для вас здесь.